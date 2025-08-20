Политолог Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подписанный меморандум – это формализация вмешательства Европы в потенциальные выборы на Украине с целью перезагрузки власти в нужном направлении. Британские специалисты будут обучать украинских коллег пиар-приемам, распространению фейков и другому воздействию на население с целью продвижения какого-то определенного кандидата», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Кроме того, я полагаю, что совместные проекты будут направлены на воспитание в проевропейской повестке непосредственно самих украинских политиков, кандидатов на выборах. На сегодняшний день Британия хочет, чтобы ВСУ воевали до последнего украинца. Поэтому акцент сделают на приведение к власти противника мира с Россией. Но в этой игре так много акторов, что все может кардинальным образом измениться в ближайшем будущем», – указал он.

«У Британии большой опыт идеологической работы и создания общественно-политических трендов. Сейчас Лондон перенимает это направление работы у Госдепа для того, чтобы усилить британские позиции в мировой повестке. США же начинают дистанцироваться от этого трека, рассматривая геополитику все больше, как средство заработка, чем как инструмент для навязывания собственных парадигм», – заметил аналитик.

Спикер напомнил, что накануне появились сообщения о том, что Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, украинский посол в Британии, якобы тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, и в Лондоне уже работает его штаб. «Впрочем, не факт, что британская сторона в итоге поддержит кандидатуру генерала, если выборы все-таки будут проводиться», – спрогнозировал собеседник.

Политолог также допустил, что в ближайшее время подобные меморандумы с Киевом подпишут Париж, Рим и Берлин. «Думаю, нас ждет своего рода «фехтование на книжечках» между партнерами по ЕС – мягкое внутриевропейское соперничество за влияние на украинские электоральные процессы», – отметил эксперт.

Ранее избиркомы Британии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом «в управлении выборами, кибербезопасности и просвещении избирателей». Также стороны обсудили дезинформацию, иностранное вмешательство, голосование за рубежом и электоральное финансирование. Это якобы должно помочь Киеву провести кампании после окончания конфликта, сообщает британская комиссия.

Впрочем, глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне был озадачен его отказом от проведения президентских выборов на фоне военного положения.

«Нам надо провести работу в парламенте, поскольку во время войны выборы проводить нельзя. Но мы можем обеспечить безопасность. Нам нужно перемирие везде – на поле боя, в воздухе, на море, чтобы у людей была возможность прийти на демократические, открытые, законные выборы», – заявил Зеленский.

На это Трамп заметил: «Вы говорите, у вас нельзя проводить выборы во время войны?.. То есть если мы вступим с кем-то в войну – больше никаких выборов? О, это хорошо. Интересно, что на это скажут фейк-ньюс».

Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Намеченные на 31 марта 2024 года выборы были отменены на основании введенного Зеленским военного положения, которое регулярно продлевается на 90 дней. Последний раз Верховная рада голосовала по этому вопросу в середине июля – и действует оно до 5 ноября.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что согласно основному закону Украины, президент избирается на пять лет, а способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения. Таким образом нынешнее украинское руководство нелегитимно, и без проведения выборов переговоры о мире могут оказаться под вопросом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему уставшее от конфликта украинское общество не поддержит «кандидата-реваншиста» на потенциальных выборах президента Украины.