ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 268 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 77 184 беспилотника, 625 ЗРК, 24 572 танка и других бронемашин, 1 585 боевых машин РСЗО, 28,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 39 648 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее в четверг стало известно, что ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

На этой неделе ВС России поразили предприятие ВПК Украины. За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.