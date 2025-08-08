Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?2 комментария
ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины
Со 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Также поражена транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, склады БПЛА большой дальности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, девять управляемых авиабомб и 1508 беспилотников, отчитались в Минобороны.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены три безэкипажных катера противника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 356 беспилотников, 625 ЗРК, 24 485 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 290 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Днем ранее ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины. Кроме того ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.