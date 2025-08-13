FT: «Евротройка» установила для Ирана срок по ядерной сделке

Tекст: Алексей Дегтярев

Министры иностранных дел Британии, Германии и Франции обратились с письмом к генсеку ООН Антониу Гутерришу и в СБ ООН, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В документе говорится, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, то все три страны готовы запустить механизм по возвращению санкций.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщал, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

При этом сам иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи указывал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана.