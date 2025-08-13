  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 46 украинских дронов
    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    13 августа 2025, 07:43 • Новости дня

    FT: «Евротройка» установила для Ирана срок по ядерной сделке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон, Берлин и Париж обратились в ООН, чтобы вернуть санкции в отношении Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе, пишет Financial Times.

    Министры иностранных дел Британии, Германии и Франции обратились с письмом к генсеку ООН Антониу Гутерришу и в СБ ООН, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В документе говорится, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, то все три страны готовы запустить механизм по возвращению санкций.

    Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщал, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

    При этом сам иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи указывал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана.

    11 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского

    Генерал КСИР Ирана Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

    «Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», – приводит слова Джавани РИА «Новости» со ссылкой на Kayhan.

    Он заявил, что Иран, Индия и Россия не собираются «молчать перед лицом этого поступка». Джавани подчеркнул, что так называемая «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана не осуществится и Иран готов защищать свою безопасность и национальные интересы всеми возможными способами от проекта «Зангезур».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Тегеран категорически против передачи Зангезурского коридора под контроль США на 100 лет.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало подписание рамочного мирного соглашения, которое закрепляет исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Комментарии (15)
    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Комментарии (16)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    Комментарии (13)
    12 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    АдГ стала самой популярной партией Германии

    Bild: АдГ обошла ХДС/ХСС и возглавила рейтинг партий ФРГ по популярности

    АдГ стала самой популярной партией Германии
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Альтернатива для Германии» опередила блок ХДС/ХСС по популярности в свежем социологическом исследовании, пишет Bild.

    Как сообщает издание Bild, согласно исследованию института Forsa, рейтинг партии «Альтернатива для Германии» вырос на 1% и достиг 26%, передает РИА «Новости». Это позволило АдГ впервые за последние недели выйти на первое место среди политических партий страны по уровню поддержки.

    Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, входящего в правящую коалицию, снизилась на 1% – до 24%. Газета отмечает, что столь низкие показатели у ХДС/ХСС в последний раз наблюдались в конце апреля.

    В апреле этого года, по данным опроса компании Ipsos, АдГ также выходила в лидеры, имея 25% против 24% у ХДС/ХСС. В аналогичном опросе на прошлой неделе обе партии делили первое место, набрав по 25%.

    Рейтинг Социал-демократической партии Германии, входящей в коалицию, остался на уровне 13%. Таким образом, общая поддержка правящих партий составляет около 37% населения страны.

    В то же время, согласно исследованию института INSA от 11 августа, ХДС/ХСС сохранял лидерство, набрав 27%, а поддержка АдГ составляла 25%.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» связала популярность АдГ с Украиной.

    В мае немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Большинство граждан Германии выступили против запрета партии АдГ.

    Комментарии (2)
    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (5)
    11 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    В Германии начато расследование махинаций при закупках газа

    Bloomberg: Германия расследует махинации на 60 млн евро при закупках газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное сетевое агентство Германии начало расследование возможных нарушений на рынке газа, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, речь идет о действиях поставщиков, которые могли привести к убыткам порядка 60 млн евро для Trading Hub Europe с середины мая по середину июля, передает ТАСС. Компания объединяет основные сети газоснабжения в стране.

    Представители Trading Hub Europe зафиксировали аномальное поведение поставщиков, отмечает агентство. В частности, предполагается, что на рынок поступал крупный объем L-газа с низкой теплотворной способностью, а затем резко сокращался. Это вынуждало компанию приобретать дорогой H-газ, обладающий высокой теплотворной способностью.

    Как отмечается в материале, на севере и западе Германии традиционно использовали L-газ из Нидерландов, а в других регионах – H-газ из России и Норвегии. При снижении поставок из Нидерландов нередко возникает необходимость перерабатывать H-газ для использования в других регионах страны.

    По заявлению Федерального сетевого агентства, проверка ведется в сотрудничестве с национальными и европейскими регуляторами. Регулятор оценивает, что возможные манипуляции способны вызвать рост цен на газ для конечных потребителей из-за увеличения государственных расходов на переработку топлива.

    Ранее Египет, Италия и Германия в мае увеличили закупки сжиженного природного газа из США до рекордного уровня.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    Комментарии (9)
    10 августа 2025, 18:00 • Новости дня
    Египет вернул из Европы 13 древних артефактов
    Египет вернул из Европы 13 древних артефактов
    @ Ministry of Tourism and Antiquities

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство туризма и древностей Египта получило 13 артефактов, которые были возвращены из Британии и Германии.

    В официальном заявлении министерства подчеркивается, что среди возвращенных экспонатов из Британии находятся погребальная стела из известняка эпохи Нового царства, фаянсовый сосуд, часть бронзовой короны, погребальная маска из бусин и амулеты для захоронений, передает РИА «Новости».

    Из Германии вернули череп и руку неизвестной мумии, а также амулет анкх, который был символом жизни в Древнем Египте. Все предметы уже доставлены в Египетский музей на Тахрире в Каире.

    Артефакты будут отреставрированы и представлены на специальной выставке, посвященной недавно возвращенным предметам древности.

    Ранее Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса».

    В прошлом году США решили вернуть Индии почти 300 украденных артефактов.

    Комментарии (2)
    11 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Рой медуз нарушил работу фильтров насосных станций на крупнейшей АЭС Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС «Гравлин» были остановлены после того, как рой медуз заблокировал барабанные фильтры насосных станций.

    В заявлении компании EDF говорится: «В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции «Гравлин» автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций», передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что инцидент никак не повлиял на безопасность установок, персонала или окружающей среды. На данный момент специалисты станции занимаются диагностикой оборудования, чтобы обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

    АЭС «Гравлин» находится на севере Франции и состоит из шести энергоблоков. Для охлаждения реакторов используется вода, поступающая из Северного моря.

    Ранее сообщалось, что ядерный реактор EPR во Фламанвиле, остановленный с 15 февраля, не стали перезапускать в намеченный срок из-за продления технического обслуживания оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2017 года на АЭС «Фламанвиль» произошел взрыв, после которого работа одного из двух действующих энергоблоков на станции была остановлена.

    Комментарии (7)
    12 августа 2025, 08:31 • Новости дня
    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине

    Премьер Венгрии Орбан не поддержал заявление о поддержке евроинтеграции Киева

    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине
    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление, в котором главы Евросоюза выразили поддержку дальнейшей интеграции Украины с Европой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал присоединяться к заявлению по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. В примечании к документу, опубликованному на сайте Европейского совета, указано, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

    Документ подписали 26 лидеров стран Евросоюза. Европейские руководители заявили, что путь к миру на Украине не может определяться без участия Киева. Кроме того, они подтвердили намерение продолжать санкционную политику против России, а также поддержали политику Киева по евроинтеграции.

    Ранее Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В документе, подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном, страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика изоляции России на Западе привела к изоляции Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры хотят переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры европейских стран предпринимают попытки организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, европейские лидеры рассчитывают поговорить с Трампом до пятницы, когда должен пройти американо-российский саммит, передает ТАСС.

    Инициатива возникла после ряда дипломатических контактов в выходные дни. В частности, в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. В воскресенье европейские послы были проинформированы о планах переговоров, а на понедельник запланировано виртуальное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

    Ранее на Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    51 комментарий

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дорога через Зангезурский коридор останется под армянской юрисдикцией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, однако у Тегерана вызывает обеспокоенность участие в проекте американской компании.

    Дорога будет создана на территории Армении, под ее юрисдикцией и будет контролироваться американо-армянской компанией, зарегистрированной по законам Армении, указал Аракчи, передает РИА «Новости».

    У Тегерана сохраняется обеспокоенность из-за возможного участия американской компании в проекте. Он добавил, что любое иностранное присутствие может негативно отразиться на мире и стабильности в регионе.

    Иран обсуждает этот вопрос с Баку и Ереваном. Аракчи отметил, что принципиальные позиции иранской стороны пока были соблюдены, иранская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией и проводить консультации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил

    Напомним, замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани отмечал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян повторили ошибку Владимира Зеленского, когда доверились Вашингтону.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 14:10 • Новости дня
    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине

    Политолог Козюлин: Для ЕС принципиально важно оказаться за столом переговоров с США и РФ

    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа не может смириться с тем, что США и РФ готовы обсуждать конфликт на Украине без ее участия. Поэтому ЕС пытается имитировать согласие с компромиссным решением текущего кризиса, однако стоит им присоединиться к диалогу Москвы и Вашингтона – процесс обсуждения будет саботирован, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах России и США.

    «Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия. Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого Света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд, оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

    «Это важное и конструктивное положение, которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее искренность Евросоюза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

    «Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернутся к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

    «Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого Света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого Света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 22:09 • Новости дня
    Представитель России в ООН заявил о поиске виновных в подрыве «Северных потоков»

    Россия пообещала наказать виновных в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России выразили уверенность, что виновные в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут найдены и привлечены к ответственности.

    Все виновные в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут найдены и наказаны, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

    Он отметил, что, несмотря на попытки западных стран блокировать независимое международное расследование, правда о произошедшем обязательно станет известна.

    Полянский подчеркнул, что эффективные расследования, проведенные Данией и Швецией, не дали результата, а власти Германии продолжают уклоняться от предоставления информации Совету Безопасности и международному сообществу, что провоцирует распространение неправдоподобных версий в СМИ.

    Он напомнил, что взрывы на магистралях в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года и создали серьезные угрозы для международной безопасности.

    Российская сторона завела уголовное дело по факту международного терроризма, однако сроки восстановления газопроводов пока определить невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий для провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Страны НАТО усилили военное присутствие в Балтийском море, что создало дополнительные вызовы для российских инфраструктурных проектов.

    Власти Германии решили окончательно закрыть проект «Северные потоки» и распространить на него санкции Евросоюза, несмотря на техническую возможность восстановления газопроводов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    Комментарии (3)
