Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.13 комментариев
Лавров подтвердил поддержку суверенитета Сирии на встрече с Шибани
Лавров подчеркнул суверенитет Сирии и необходимость внутреннего диалога
На переговорах в Москве российский министр иностранных дел заявил о важности независимого разрешения сирийских проблем при участии всех групп населения.
В ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сирии Асаадом Шибани российская сторона вновь подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что все вопросы внутренней повестки должны решаться самими сирийцами с помощью широкого диалога для укрепления гражданского мира и национального согласия, а также для защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества.
По итогам переговоров стороны согласовали необходимость активизации усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Российский МИД сообщил, что Москва и Дамаск продолжат контакты на различных уровнях как по двусторонней, так и международной повестке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани заявил о намерении Дамаска проводить открытую политику со всеми государствами. Глава Сирии Ахмед аш-Шараа отказался пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита. Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов в Сирии на фоне обострения ситуации.