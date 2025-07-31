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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    9 комментариев
    31 июля 2025, 16:31 • Новости дня

    Лавров подтвердил поддержку суверенитета Сирии на встрече с Шибани

    Лавров подчеркнул суверенитет Сирии и необходимость внутреннего диалога

    Tекст: Денис Тельманов

    На переговорах в Москве российский министр иностранных дел заявил о важности независимого разрешения сирийских проблем при участии всех групп населения.

    В ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сирии Асаадом Шибани российская сторона вновь подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что все вопросы внутренней повестки должны решаться самими сирийцами с помощью широкого диалога для укрепления гражданского мира и национального согласия, а также для защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества.

    По итогам переговоров стороны согласовали необходимость активизации усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Российский МИД сообщил, что Москва и Дамаск продолжат контакты на различных уровнях как по двусторонней, так и международной повестке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани заявил о намерении Дамаска проводить открытую политику со всеми государствами. Глава Сирии Ахмед аш-Шараа отказался пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита. Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов в Сирии на фоне обострения ситуации.

    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 05:10 • Новости дня
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что парламент Болгарии 23 июля принял декларацию, в которой, наряду со штампами о «российской агрессии», страна выразила солидарность с Европарламентом в определении России как «государства, поддерживающего терроризм».

    По словам Захаровой, заксобрания ряда европейских государств отметились подобными заявлениями несколько лет назад и болгарские депутаты изрядно опоздали в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии.

    «Это те самые западники, которые каждый день переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет устрашающую, подрывную террористическую деятельность против мирных жителей. При этом своего спонсорства терроризма западники не видят. Изложенные в этой декларации идеи имеют слабую связь с реальностью», – заявила дипломат.

    Представитель МИД России предположила, что «громогласные и беспочвенные обвинения» обычно преследуют цель «создать почву для новых санкций».

    «Всем очевидно, что любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства, его граждан, собственности не остается без адекватного ответа. Болгарским парламентариям надо помнить об этом, тщательно взвешивать свои решения с точки зрения неизбежных последствий», – предупредила Захарова.

    Она уточнила, что в поддержку вышеописанного опыта в болгарском парламенте проголосовало менее половины от общего числа депутатов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на мастер-классе в Солнечногорске Мария Захарова выступила с инициативой учредить международный день борьбы с русофобией, отметив важность такого шага.

    Комментарии (16)
    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    30 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Под Липецком решили начать производство гибридного кроссовера

    Tекст: Денис Тельманов

    В Липецкой области планируется серийное производство обновленного гибридного семейного кроссовера с запасом хода свыше одной тысячи километров.

    Как передает ТАСС, выпуск гибридного кроссовера полного цикла стартует на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в третьем квартале 2025 года. Новая модель отличится увеличенным запасом хода и экологичностью, а производственный процесс будет полностью локализован в России.

    На предприятии завершили монтаж новой линии сварки кузовов, а также линии мелкоузловой сборки. Уже произведены первые кузова автомобилей, модернизирован окрасочный цех, особое внимание уделено катафорезному грунтованию, что повысит защиту от коррозии.

    Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что запуск нового цикла производства приведет к созданию новых рабочих мест и поспособствует технологическому развитию региона.

    Он отметил: «Руководство предприятия говорит, что машины полностью адаптированы под условия эксплуатации в России. Но речь не только о машинах. Это инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Great Wall Motor анонсировала старт продаж гибридного кроссовера Wey в России. Впервые за много лет в стране открыт предзаказ на полностью созданный в России легковой электромобиль «Атом».

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    30 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Полиция задержала стрелявших из пневматики по ребенку в Подмосковье

    Tекст: Ирма Каплан

    Двое подростков были задержаны после стрельбы из пневматического пистолета с балкона дома в деревне Коробово Ленинского городского округа Московской области по 12-летнему мальчику, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По словам Волк, в дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о причинении телесных повреждений ее 12-летнему сыну.

    «Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний», – рассказала представитель МВД в Telegram-канале.

    Стрелявшие были оперативно задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из подростков был изъят пневматический пистолет.

    В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на станции Матвеевская на Киевском направлении Московской железной дороги подростки открыли стрельбу из пневматического пистолета по сотруднику.

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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Посольству Японии в Москве сделано представление из-за экспоната библиотеки

    МИД России сделал представление посольству Японии из-за экспоната библиотеки

    Tекст: Вера Басилая

    МИД сделал представление посольству Японии из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть макет павильона, находившийся в библиотеке Южно-Сахалинска с 2001 года.

    Посольству Японии в Москве было сделано официальное представление из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.

    Ранее японская сторона обратилась к министерству культуры и архивного дела Сахалинской области с просьбой вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», который с 2001 года является экспонатом областной научной библиотеки.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что данный макет ранее рассматривался как официальный подарок.

    Российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро и ее заявления по Южным Курилам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул смену курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    30 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

    Даванков предложил ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо с предложением о введении обязательной верификации иностранных граждан на онлайн-сервисах знакомств.

    Предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина» при регистрации, чтобы минимизировать риски правонарушений на платформах знакомств, передает ТАСС.

    Даванков отметил, что отсутствие обязательной верификации создает условия для мошенничества и вымогательства, а также осложняет контроль над преступностью среди иностранцев из-за отсутствия отдельной статистики по таким правонарушениям.

    «Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина"», – подчеркивается в письме.

    По мнению депутата, мера позволит повысить защищенность российских пользователей, ускорить идентификацию нарушителей и создать базу для быстрого реагирования со стороны полиции.

    Сообщалось, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов.

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    30 июля 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова поиронизировала над разрешением главы ЦИК Молдавии вмешиваться в выборы
    Захарова поиронизировала над разрешением главы ЦИК Молдавии вмешиваться в выборы
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в стране, так как Молдавия в шаге от членства в Евросоюзе, поэтому Франция вовсе не оказывает внешнее вмешательство в процесс.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила красоту пассажа и сравнила его с позицией экс-президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински.

    Она привела высказывание Караман о том, что есть большая разница между Европейским союзом и другими государствами: Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством, процитировала Захарова слова главы ЦИК республики.

    «Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», – высказалась в Telegram-канале дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия не причастна ко внутренним процессам в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания молдавского лидера Майи Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы.


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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 БПЛА за час

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 13 дрона ВСУ, сбитых за час вечером среды над двумя российскими областями.

    «В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В военном ведомстве добавили, что над территорией Ростовской области было ликвидировано девять дронов, еще четыре уничтожили над Белгородской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, из-за которой погибли три человека, были повреждены дома и железнодорожная станция.


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    31 июля 2025, 04:54 • Новости дня
    Эксперт рассказал о цифровом формате медсправки водителей с 1 августа
    Эксперт рассказал о цифровом формате медсправки водителей с 1 августа
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    С первого августа медицинская справка водителей после медкомисии станет электронной, рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» и руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

    «С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», – рассказал Шкуматов РИА «Новости».

    По его словам, переход справки в электронный вид – позитивное изменение, так как  в регионах существует теневой рынок поддельных медсправок, которые были востребованы в том числе потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность.

    «Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», – отметил Шкуматов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сообщения о якобы введенном сроке в 10 дней для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Кроме того, с 18 июля в стране вступили в силу

    новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

    До этого, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.

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    30 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

    Захарова: Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии состоятся 31 июля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве 31 июля состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Лавров сообщил, что Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как возможную площадку для будущих очных контактов с США.

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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США

    Эксперты со всего мира гадают, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Более того, где США возьмут столько энергоресурсов на экспорт. Очевидно одно: эта сделка прямо направлена на окончательное выдавливание российского сырья с европейского рынка. Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Какие последствия будет иметь освобождение Часова Яра

    Крупный оперативный успех достигнут российскими войсками в зоне спецоперации – после многомесячных боев освобожден город Часов Яр. Почему ВСУ обороняли его с такой настойчивостью, какое значение имел этот город для украинской обороны – и какие последствия для хода боевых действий будет иметь установление контроля над ним? Подробности

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    Истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией

    Франция и Германия не могут договориться, кто будет главным в совместной разработке нового истребителя, из-за чего проект затягивается. Инициатива по созданию боевого самолета шестого поколения FCAS, начатая в 2018 году, теперь, скорее всего, завершится не к 2040-му, а ближе к 2050 году. Французская компания Dassault Aviation недовольна тем, что ей не дают достаточно полномочий. Эксперты считают, что работы по проекту продолжатся, но из-за разногласий истребитель станет намного дороже. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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