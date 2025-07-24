«Ингосстрах» рассказал о самых необычных травмах россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Частой причиной бытовых травм в России остаются высокие каблуки, но бывают и необычные случаи получения повреждений, передает РИА «Новости». Эксперты компании «Ингосстрах» рассказали, что среди основных причин обращений по страховым полисам – переломы верхних и нижних конечностей, а также травмы пальцев и кистей.

В компании отметили, что бытовые травмы часто связаны с неудачным выбором обуви. «Застрахованная решила надеть новые туфли на высоком каблуке, однако неустойчивость платформы привела к перелому стопы», – рассказали представители «Ингосстраха». Кроме того, среди причин травм – падения москитных сеток и кирпичей, а также несчастные случаи во время домашних занятий, например, падение с гамака на йоге или с платформы на охоте.

Необычные обстоятельства травм также были зафиксированы страховщиками: например, один клиент повредил голеностоп во время обрезки копыт корове. Другой получил перелом щитовидного хряща гортани во время драки в школе. Эксперты отмечают, что необычные травмы чаще всего происходят с россиянами в период летних отпусков.

Так, один из клиентов «Ингосстраха» на Шри-Ланке получил перелом плеча после удара слона хоботом, а другой – компрессионный перелом после того, как его сбила волна. Еще один случай произошел в Индии, где россиянин во время прогулки ночью на территории отеля провалился в яму и получил травму.

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