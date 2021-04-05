Москвич рассказал, как победил в чемпионате мира по смеху

Житель Москвы Дмитрий Ефимов, одержавший победу на первом чемпионате мира по смеху, рассказал, что хотел показать, что русские умеют смеяться.

Ефимов в комментарии «Вечерней Москве» рассказал почему решил связать свою жизнь со столь необычной профессией, как смехотерапевт.

«Раньше я работал в анимационной студии. Но наступил период в жизни, когда работа перестала приносить удовольствие, и я начал профессионально выгорать. Все закончилось больницей, депрессией и антидепрессантами, которыми врачи меня пытались вылечить. В тот период у меня было сложное эмоциональное состояние, я был в шаге от смерти. Но в один из вечеров, листая видео в интернете, я наткнулся на ролик, где мужчина заходит в троллейбус, начинает шутить и заразительно смеяться, после чего вся волна смеха перекидывается на пассажиров. Меня это зацепило, я впервые за многие годы, посмотрев этот ролик, посмеялся от души. Затем я обратил внимание, что снизу была подпись «Йога смеха». Я начал изучать это явление, погуглил. Выяснилось, что это целая методика, которую разработал доктор медицинских наук, врач-физиолог Мадан Катария из Индии. Я записался на его семинар, полетел в Индию, прошел курсы и получил от него сертификацию. Так я стал тренером по йоге смеха», – рассказал мужчина.

Ефимов работает смехотерапевтом уже четыре года. «Ко мне обращаются люди с тяжелыми депрессивными состояниями, психологическими травмами и иными расстройствами. Очень важно не путать смехотерапевта с пародистами и стендаперами, которые заставляют смеяться над чем-то или кем-то. Все это сарказм, а он в себе таит скрытую агрессию. Мы же смеемся без причины, просто задавая себе сами тему», – отметил он.

Отвечая на вопрос, почему именно ему удалось победить на фестивале смеха, Ефимов заявил, что хотел показать, что русские умеют смеяться. «Все думают, что у нас нация угрюмая и злая. Теперь этот стереотип постепенно уходит в прошлое. Еще одна причина, которая помогла мне одержать победу, – это желание заразить жюри своим смехом и своей эмоцией. Именно этого не хватило моим конкурентам – заразительности», – объяснил он.

Первый чемпионат мира по смеху, который в Zoom организовали актриса Кори Тазмания и смехолог Альберт Неренберг из Канады, состоялся 1 апреля. Участие в нем приняли более 20 человек из разных стран. Победу одержал житель Москвы Дмитрий Ефимов. В качестве приза он получил «Золотую чашу веселья».