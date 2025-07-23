США впервые за полгода выделили помощь иностранному государству

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственный департамент США объявил о выделении Филиппинам не менее 60 млн долларов помощи, передает ТАСС. Это первая внешняя помощь, о которой Вашингтон официально сообщил с января, когда власти США начали пересматривать механизмы поддержки других стран.

В официальном сообщении диппредставительства США в Маниле говорится, что средства предназначены для поддержки программ в энергетике, морской сфере и экономическом росте. Часть суммы – 15 млн долларов – планируют направить на развитие частного сектора через проект «Лусонский экономический коридор», если это решение одобрит Конгресс.

В посольстве США уточнили, что финансирование поможет привлечь инвестиции в транспорт, логистику, энергетику и полупроводниковую промышленность, что должно способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению экономического развития на Филиппинах.

Инициатива LEC реализуется с апреля 2024 года совместными усилиями Филиппин, США и Японии. Она нацелена на развитие инфраструктуры на острове Лусон, включая проекты по развитию цепочек поставок полупроводников и обновлению морских портов, сообщает офис президента Филиппин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, здравоохранение 70 стран пострадало из-за прекращения финансирования со стороны США. Всемирная организация здравоохранения предложила сократить годовой бюджет на 21% из-за финансовых трудностей, вызванных выходом США из организации. Сокращение помощи со стороны США повлияло на работу международных структур в Женеве.