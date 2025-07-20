Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с Днём металлурга, подчеркнув историческую роль горно-металлургического комплекса в развитии экономики страны, пишет РИА «Новости». В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил вклад отрасли в укрепление транспортной инфраструктуры, оборонного, индустриального и энергетического потенциала России.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и учёных – всех, кто работает в отрасли, – по праву пользуется почётом и уважением», – говорится в поздравлении главы государства.

Путин отдельно отметил, что в настоящее время металлургические предприятия активно модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки. При этом президент подчеркнул: компании внедряют современные экологические стандарты и уделяют внимание принципам социального партнерства.

Глава государства также обратил внимание на поддержку работников и ветеранов отрасли, а также заботу о благоустройстве городов и поселков. По мнению Путина, представители отрасли сохранят свои позиции и будут успешно выполнять задачи в интересах страны и народа.

В завершение обращения Путин пожелал металлургам здоровья и всего самого доброго. День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля, в 2025 году этот праздник выпадает на 20 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников металлургической отрасли с предстоящим Днем металлурга. Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Он также открыл новый цех для выпуска импортозамещенной продукции на ММК.