Военные Сирии объявили о прекращении огня на юге страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Режим прекращения огня был введен в Эс-Сувейде по приказу министра обороны Сирии Мурхафа Абу Касра, передает ТАСС. В приказе отмечается, что все подразделения должны полностью прекратить ведение огня на территории города.

Министр уточнил, что разрешается только ответ на действия незаконных формирований для пресечения их возможных провокаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийском городе Эс-Сувейда началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии по защите мирного населения и восстановлению порядка.