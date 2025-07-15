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Израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане
Израильская авиация провела серию атак по объектам движения «Хезболла» в ливанской долине Бекаа, среди которых отмечены склады с оружием.
Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным лагерям спецназа «Радван», которые относятся к военному крылу шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на территории Ливана, передает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, объектами атак стали несколько террористических целей организации «Хезболла» в районе Бекаа.
Представители ЦАХАЛ заявили: «Недавно ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям организации «Хезболла» в районе Бекаа в Ливане. В ходе ударов были атакованы лагеря сил «Радван», в которых были выявлены боевики и склады, использовавшиеся для хранения оружия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить группировку «Хезболла» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила власти США в поддержке израильского удара по Ирану.