Суд в Баку арестовал россиян по делу о кибермошенничестве и наркоторговле

Tекст: Валерия Городецкая

Сабаильский районный суд города Баку арестовал на четыре месяца четырех граждан России по уголовному делу о транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве, сообщает Репорт, передает ТАСС.

Процесс в отношении еще четырех граждан России, также задержанных по этому делу, пока продолжается.

Напомним, в Азербайджане задержали членов двух преступных групп, среди которых были граждане России. Подозреваемых обвиняют в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений.