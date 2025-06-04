Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
В Чувашии задержали глав «Химпрома» и «Группы Оргсинтез» за подкуп
Высокопоставленных сотрудников компаний «Химпром» и «Группа Оргсинтез» задержали по подозрению в получении коммерческого подкупа при поставках дефицитной продукции в Чувашии, сообщили в «Группе Оргсинтез».
Задержаны гендиректор ООО «РусХимтрейд» (входит в ООО «Группа Оргсинтез») Евгений Герасимов и коммерческий директор ПАО «Химпром» (входит в ООО «Группа Оргсинтез») Алексей Федотов, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
По версии следствия, 30 мая один из подозреваемых получил крупную сумму денег от руководителя другой компании за содействие в удовлетворении заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранение объема ее поставок. Часть этих средств позже была передана второму фигуранту.
В компании подтвердили, что Герасимов с сентября 2020 года по август 2021 года возглавлял Минпром Чувашии. Руководство «Группы Оргсинтез» сотрудничает со следствием, а оба подозреваемых отстранены от работы на время расследования.
Следователи устанавливают дополнительные обстоятельства и возможные эпизоды преступной деятельности. Уточняется, что ПАО «Химпром» сосредоточено на производстве крупнотоннажной химии в Новочебоксарске и является одним из крупнейших производителей пероксида водорода в России.
В ноябре 2024 года бывшего руководителя Сургута Андрея Филатова заключили под стражу по подозрению в коммерческом подкупе.