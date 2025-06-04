В Чувашии задержали глав «Химпрома» и «Группы Оргсинтез» за подкуп

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержаны гендиректор ООО «РусХимтрейд» (входит в ООО «Группа Оргсинтез») Евгений Герасимов и коммерческий директор ПАО «Химпром» (входит в ООО «Группа Оргсинтез») Алексей Федотов, сообщили в компании, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 30 мая один из подозреваемых получил крупную сумму денег от руководителя другой компании за содействие в удовлетворении заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранение объема ее поставок. Часть этих средств позже была передана второму фигуранту.

В компании подтвердили, что Герасимов с сентября 2020 года по август 2021 года возглавлял Минпром Чувашии. Руководство «Группы Оргсинтез» сотрудничает со следствием, а оба подозреваемых отстранены от работы на время расследования.

Следователи устанавливают дополнительные обстоятельства и возможные эпизоды преступной деятельности. Уточняется, что ПАО «Химпром» сосредоточено на производстве крупнотоннажной химии в Новочебоксарске и является одним из крупнейших производителей пероксида водорода в России.

В ноябре 2024 года бывшего руководителя Сургута Андрея Филатова заключили под стражу по подозрению в коммерческом подкупе.