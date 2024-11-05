Экс-глава Сургута Филатов арестован по делу о коммерческом подкупе

Путин назначил выпускника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области

Tекст: Ольга Иванова

Путин обсудил предложение о назначении Первышова на пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области. В ходе встречи Путин сказал Первышову, что знает о его ознакомлении с предложением и интересуется его мнением об этом, сообщает ТАСС.

Первышов подтвердил, что согласен с предложением возглавить Тамбовскую область. Он отметил, что уже ознакомлен с данной инициативой и готов приступить к исполнению обязанностей.

Путин подписал указ о назначении Первышова вместо прежнего губернатора Максима Егорова, который покинул пост по собственному желанию.

Первышов, ранее занимавший пост мэра Краснодара и принимавший участие в СВО, будет временно исполнять обязанности до избрания нового главы региона.

Первышов Уроженец Кубани. Имеет опыт работы на руководящих должностях в системе регионального управления: как в исполнительных, так и в представительных органах власти. В течение почти пяти лет возглавлял крупный «город-миллионник» (Краснодар). Имеет успешный опыт участия в общественно-политических кампаниях федерального значения: в 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Государственную Думу VIII созыва. Осенью 2022 года добровольцем отправился в зону СВО, где проходил службу в БАРС «Каскад» / ГРОМ «Каскад». Впоследствии продлевал контракт на прохождение службы в зоне СВО. Кавалер ордена Мужества. Отец четверых детей.

Первышов – выпускник I потока образовательной программы «Время героев». В рамках обучения проходил стажировку в Правительстве Москвы (как в центральном аппарате, так в территориальных органах управления).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в июне пообещал сделать предложение по работе Дмитрию Первышову, который в 2022 году, будучи депутатом Госдумы, отправился на специальную военную операцию на Украине.