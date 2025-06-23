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Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась атаке
Mehr сообщил о нападении на базу США в Касруке на севере Сирии
В районе Касрук западной части провинции Эль-Хасака на севере Сирии зафиксирована атака на американский военный объект.
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что нападение произошло на базу, расположенную в районе Касрук, в западной части сирийской провинции Эль-Хасака.
В сообщении агентства отмечается: «Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению». По данным источников, целью атаки стала именно база США в Касруке.
Детали инцидента, а также информация о возможных пострадавших или ущербе на данный момент не уточняются.
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