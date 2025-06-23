Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Главнокомандующий Ирана пообещал США жесткий ответ на удар
Иранский генерал Хатами пообещал США ответ на атаку ядерных объектов
Высшее военное руководство Ирана пообещало решительные действия в ответ на удар по своим ядерным объектам, отметив историческую последовательность подобных ответов.
США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.
«В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил Хатами во время встречи, которую транслировала иранская гостелерадиокомпания.
Выступление Хатами стало реакцией на недавний удар по иранским ядерным объектам, ответственность за который в Тегеране возложили на США. По словам генерала, руководство страны не намерено оставлять такие действия без ответа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. Иран пообещал отреагировать на действия США и подчеркнул свое право на защиту национальных интересов.