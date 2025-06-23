Главнокомандующий Ирана пообещал США жесткий ответ на удар

Иранский генерал Хатами пообещал США ответ на атаку ядерных объектов

Tекст: Елизавета Шишкова

США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

«В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил Хатами во время встречи, которую транслировала иранская гостелерадиокомпания.

Выступление Хатами стало реакцией на недавний удар по иранским ядерным объектам, ответственность за который в Тегеране возложили на США. По словам генерала, руководство страны не намерено оставлять такие действия без ответа.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. Иран пообещал отреагировать на действия США и подчеркнул свое право на защиту национальных интересов.