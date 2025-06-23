Bloomberg: Иран сохранил ядерный материал и готовит ответ США

Tекст: Елизавета Шишкова

Авиаудары США по ядерным объектам Ирана нанесли ущерб атомной программе страны, однако, как сообщает Bloomberg, запасы высокообогащенного урана остались вне зоны поражения и неизвестны международным инспекторам. Лидеры Ирана, несмотря на потери среди высшего руководства после израильских атак, по-прежнему контролируют ситуацию, а страна обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Власти Ирана заявили, что масштаб и форма ответа на удары США будут определены вооруженными силами, и не исключили атак на инфраструктуру США без нанесения ущерба американским военным. Эксперты отмечают, что несмотря на ослабление иранских прокси-групп, страна сохраняет потенциал для дестабилизации ситуации в регионе, в том числе через перекрытие Ормузского пролива.

Международные инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что не имеют доступа к 400 килограммам высокообогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных зарядов после дополнительного обогащения и конверсии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал необходимость новых переговоров по поводу судьбы этого материала.

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Стремление Тегерана к ядерному оружию может усилиться на фоне ударов и возможного выхода из ДНЯО, предупреждают аналитики. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на заседании Совбеза ООН, что глобальная система сдерживания ядерного распространения оказалась под угрозой.

Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня.

Иран пообещал отреагировать на эти удары и заявил о своем праве защищать национальные интересы.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал передачи израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и призвал к немедленным мерам Совбеза ООН против США и Израиля.