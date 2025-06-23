22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.15 комментариев
Иран потребовал передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ
Иран настаивает на передаче израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и требует немедленных принудительных мер Совбеза ООН против США и Израиля, заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.
Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам, заявил, что в соответствии с Уставом ООН СБ должен «устранить несправедливость и серьезные нарушения», передает ТАСС.
Он призвал «осудить агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, принять эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства».
Дипломат также отметил, что США воспользовались надуманным и абсурдным предлогом, чтобы развязать войну против Ирана. Своей внешней политикой США дестабилизируют целые регионы, такие как Афганистан, Ирак и Ливия, сказал Иравани. По его мнению, Израиль «завладел внешней политикой США и втянул Соединенные Штаты в еще одну дорогостоящую и необоснованную войну».
Иран оставляет за собой право на защиту от агрессии США и Израиля, а время и масштаб ответных мер будет определен вооруженными силами страны, сказал Иравани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США открыли «ящик Пандоры» и готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии.