Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ряди гегемонии

Tекст: Антон Антонов

Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

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Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

«Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.