Чернышенко назвал «неполноценными» соревнования без российских спортсменов

Чернышенко: Любое международное соревнование без спортсменов из России неполноценно

Tекст: Ирма Каплан

«Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным. И, конечно, важно, чтобы спортсмены принимали участие, если только речь не идет о том, что некоторые недружественные федерации выставляют заградительные условия в виде, скажем, подписания каких-то неправильных вещей, чуть ли не отказа от Родины», – сказал РИА «Новости» вице-премьер.

Чернышенко считает, что в остальных случаях нужно пытаться принимать участие в соревнованиях, чтобы к моменту, когда санкции снимут, российские спортсмены оставались интегрированными в международную спортивную повестку.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что победы на турнирах по фигурному катанию без участия российских спортсменов не имеют настоящей ценности.