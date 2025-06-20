Дегтярев назвал медали на турнирах без россиян липовыми

Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией

Политолог Рар: Отношения России и Германии оказались на пороге военного конфликта

Tекст: Анастасия Куликова

«Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Германия вооружает Украину и пытается вместе с Британией создать на Западе коалицию против России?» – задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Москвой выступает только партия «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

«Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

Ранее стало известно о намерении России выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, вступившего в силу в июне 1996 года. «Соглашение в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», – говорится в сообщении МИД России.

Ведомство обратило внимание, что немецкие власти «целенаправленно идеологически обрабатывают население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцируют обострение военно-политической ситуации». «Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – отмечается в заявлении.

В самом соглашении указывается, что оно создано для военно-технического сотрудничества профильных российских и немецких предприятий, организаций и ведомств. Для реализации инициатив была учреждена двусторонняя комиссия.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на утрату нейтрального статуса Германии относительно украинского кризиса. Он напомнил, что сейчас ВСУ используют против российских сил в зоне СВО немецкие танки Leopard, а Берлин не исключает поставок Киеву ракет Taurus.

«Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства.

По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов, переданных из запасов бундесвера, на 5,2 млрд евро.

Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в Германии – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Это делает Берлин вторым после Вашингтона крупным донором ВСУ.