Министр обороны Израиля сообщил о бомбардировке символов иранской власти

Tекст: Александра Юдина

Кац заявил, что над Тегераном, по его словам, «проносится торнадо», отметил, что символы власти Ирана подвергаются бомбардировкам и уничтожению, начиная от здания управления телевещания и заканчивая другими важными объектами, передает ТАСС.

Он добавил, что на фоне этих событий толпы горожан покидают столицу. По его мнению, таким образом рушатся диктатуры.

В ночь на среду армия обороны Израиля атаковала производственные объекты в районе Тегерана, которые были задействованы в изготовлении центрифуг для обогащения урана. После этого корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что взял контроль над воздушным пространством Израиля после применения гиперзвукового оружия.

Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни.