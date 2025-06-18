Израиль нанес удар по предприятию по обогащению урана в Тегеране

Tекст: Александра Юдина

В официальном заявлении говорится, что в операции участвовали более пятидесяти истребителей ВВС Израиля, действовавших под руководством разведывательного управления, передает ТАСС.

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Целью удара стало нанесение ущерба иранской программе по разработке ядерного оружия.

В заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля отмечается, что атака была совершена на объект, который позволил бы иранским властям увеличить масштабы и темпы обогащения урана для создания ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана намекнули на возможность применения неизвестных ранее методов борьбы против Израиля, отметив наличие тактических сюрпризов в своем арсенале.

До этого глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни. Кроме того, Иран заявлял, что ударил по авиабазам Израиля, с которых началась израильская агрессия.