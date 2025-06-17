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    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    11 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    17 июня 2025, 17:56 • Новости дня

    Эвакуированные из Израиля российские журналисты вернулись в Москву

    Эвакуированные журналисты прибыли из Эйлата через Иорданию в Домодедово

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские журналисты, эвакуированные из израильского Эйлата через Иорданию, вернулись в Москву.

    Самолет с группой российских журналистов, эвакуированных из Израиля, приземлился в московском аэропорту Домодедово, передает ТАСС.

    Репортеры освещали прибытие первого прямого рейса из Москвы в израильский город-курорт Эйлат. Эвакуация прошла через территорию Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, о правилах поведения и возможных маршрутах эвакуации.

    Россия эвакуировала более 300 человек из Ирана. Группа российских ученых покинула Тегеран и прибыла в Москву рейсом из Баку.

    Российское посольство в Тегеране занимается координацией эвакуации россиян и предоставляет возможность выезда через пограничный пункт в Азербайджане.

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    17 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»

    Иран заявил о применении «нового оружия» и усилении ударов по Израилю

    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников, заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

    По словам Хейдари, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля новым и передовым оружием, используя сотни ударных беспилотников, передает ТАСС.

    Он отметил, что в ближайшие часы атаки будут усилены и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана применяют современные образцы вооружения.

    Генерал-майор Хейдари сообщил, что сотни высокоточных беспилотников большой дальности успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

    В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале более масштабной и разрушительной ракетной атаки по Израилю. По данным IRNA, новая волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР значительно превосходит предыдущие по мощности.

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    В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

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    17 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Американский президент уточнил, что его возврат в Вашингтон не связан с попытками прекращения огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон ошибочно предположил, что он возвращается в Вашингтон именно с этой целью, однако на самом деле это не так.

    Трамп отметил, что у Макрона нет информации о настоящих причинах его отъезда, и добавил, что французский президент часто ошибается в подобных вопросах, делая это осознанно или нет.

    Ранее Трамп разместил в соцсети пост с призывом срочно покинуть Тегеран. Власти Тегерана предложили странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Комментарии (12)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 09:52 • Новости дня
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    @ Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Рост противостояния между Израилем и Ираном может привести к сокращению западных поставок вооружения Киеву, поскольку США считают Израиль приоритетным союзником, пишет испанская El Pais.

    Испанское издание Pais сообщает, напряженность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок западного оружия Киеву, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном негативно сказывается на ситуации на Украине, поскольку приоритеты США смещаются в сторону поддержки Израиля, их основного союзника в регионе.

    Также в статье подчеркивается, что на фоне усиливающегося противостояния на Ближнем Востоке для Украины сохраняется риск снижения внимания и ресурсов Запада. Особенно остро эта проблема стоит в отношении поставок вооружения и военной техники.

    Pais указывает, что эта ситуация может серьезно повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия, поскольку значительная часть западной помощи теперь может быть перенаправлена в другую часть мира.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Впервые в ходе конфликта с Ираном Израиль применил лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников в боевых условиях, сообщил представитель посольства Израиля в Москве.

    Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

    Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.

    Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.

    Годом ранее стало известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

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    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

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    23 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    17 июня 2025, 11:31 • Новости дня
    Tasnim сообщил о ракетном ударе Ирана по штабу Моссада

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки иранских ракет был нанесен удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива, сообщает Tasnim.

    По данным источника, штаб-квартира разведывательной службы «Моссад» попала под ракетный обстрел Ирана вблизи Тель-Авива, передает ТАСС.

    Подробности о возможных жертвах и последствиях атаки, а также официальные заявления сторон на момент публикации отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.

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    17 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    New York Times: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    @ US Air Force

    Tекст: Александра Юдина

    Самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект, пишет The New York Times.

    Такая бомба, известная как «бункер-бастер», предназначена для уничтожения подземных укреплений и отличается особо прочным стальным корпусом, позволяющим преодолевать почву, скалу и бетон, передает The New York Times.

    По информации издания, традиционно считалось, что Израиль не может самостоятельно уничтожить Фордо из-за отсутствия соответствующего оружия и тяжелых бомбардировщиков. США также блокировали передачу Израилю противобункерных бомб.

    Однако представители израильских военных заявили, что Израиль мог бы атаковать электростанции и инфраструктуру вокруг Фордо, чтобы затруднить функционирование объекта, где расположены современные иранские центрифуги.

    Также отмечается, что Армия обороны Израиля и спецслужбы могут рассмотреть альтернативные способы нейтрализации объекта, например, разрушение входа в него. Атака на Фордо рассматривается как ключевой элемент любых усилий, направленных на прекращение иранской ядерной программы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Комментарии (7)
    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    16 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил о закрытии из-за атак Ирана

    Reuters узнало о закрытии всех НПЗ оператора Bazan group в Хайфе

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильская компания Bazan group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были закрыты после иранской атаки, передает Reuters.

    Израильская компания Bazan Group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие мощности были закрыты после того, как электростанция, используемая для производства пара и электроэнергии, была значительно повреждена в результате атак Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление регулирующих органов.

    Группа заявила, что в результате иранской атаки погибли три сотрудника компании.

    До этого в Telegram-канале агентства новостей Fars появилась информация со ссылкой на израильскую газету Yediot Aharonot о том, что все работы на НПЗ в Хайфе приостановлены.

    «Причиной приостановки работы стал ущерб, нанесенный заводу вчера иранской ракетой. 14-й канал сионистского режима объявил ситуацию на НПЗ критической и сообщил, что все объекты на НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара, и, кроме того, в результате атаки погибли три человека», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Агентство также приложило фото того, что происходит на месте НПЗ в Хайфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

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    17 июня 2025, 01:31 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран в соответствующем посте своей соцсети Truth Social, начав его с фразы о том, что Иран должен был подписать сделку.

    «Ирану стоило бы пойти на сделку (по ядерной программе), которую я призвал их подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Короче, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – написал Трамп в соцсети Х.

    Что имел в виду глава Белого дома, он не пояснил.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Комментарии (3)
    16 июня 2025, 23:27 • Новости дня
    Представитель КСИР доложил о начале девятой волны атак на Израиль

    Fars: В КСИР сообщили о девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание»

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю, которая продлится до рассвета, передает Fars.

    «Представитель КСИР заявил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», – передает Telegram-канал агентства новостей Fars.

    В КСИР добавили, что девятая волна атак – это искреннее выполнение обещания из  нескольких ингредиентов: ракет и беспилотников.

    Напомним, обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

    МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

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    17 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

    Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    @ KEYSTONE Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.

    По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

    Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

    «Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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    17 июня 2025, 12:58 • Новости дня
    Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив

    Tекст: Вера Басилая

    Удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, сообщило агентство Fars.

    Агентство Fars со ссылкой на очевидцев заявило, что удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, передает ТАСС.

    Жители города были вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах из-за угрозы новых атак.

    Очевидцы сообщили, что иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане начали покидать Израиль. Люди выезжают через сухопутную границу с Иорданией, а также пытаются эвакуироваться по морю, направляясь в сторону Кипра.

    Кроме того, по информации источника, в Тель-Авиве отмечены значительные перебои с электроснабжением и поставками топлива.

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    Ранее Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.

    Кроме того, Иран также провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.

    Иранские ракеты и дроны поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН.

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    17 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

    Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    @ Lin Wei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поддержка Израиля в конфликте с Ираном отражает двойные стандарты G7. «Семерка» оправдывает Тель-Авив, но осуждает Москву за проведение СВО и защиту населения Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее страны G7 в совместном заявлении обосновали израильские атаки «правом на самооборону».

    «G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

    Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

    «Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

    Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

    В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

    При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

    Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

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