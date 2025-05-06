В Москве открыли Всероссийский слет «Послы Победы» для добровольцев

В столице прошел слет волонтеров для сопровождения парада Победы 2025 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Открытие Всероссийского слета «Послы Победы» прошло в Национальном центре «Россия». Участниками мероприятия стали 200 добровольцев из 79 регионов, которым предстоит сопровождать парад Победы и другие памятные мероприятия в Москве в 2025 году, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе церемонии было зачитано обращение президента России Владимира Путина, который поприветствовал победителей конкурса «Послы Победы». В своем обращении президент отметил значительный вклад волонтеров в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их семей, а также в патриотическое воспитание молодежи.

«Вам выпала высокая честь – участвовать в организации и проведении юбилейного парада Победы и других праздничных мероприятий», – говорится в обращении президента.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков отдельно подчеркнул важность работы волонтеров по поддержанию связи поколений, а Герой России Андрей Митяшин поблагодарил добровольцев за их труд, отметив их самоотверженность и заботу о ветеранах. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук обратился к участникам с напутственным словом: «Вы дирижеры, вы те люди, которые создают атмосферу на параде Победы. Я желаю вам успехов в этом благородном деле. Трудитесь так, как мы воевали на фронтах. Будьте бдительны, внимательны и бережны. Спасибо вам огромное за предстоящую вашу работу».

В 2025 году количество участников слета увеличено до 200 человек для вовлечения большего числа региональных представителей в масштабное празднование. Как отметила председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, каждый волонтер занимается реализацией патриотических проектов, заботится о ветеранах, благоустраивает памятные места, а задача сопровождения парада приобрела особую значимость в юбилейный год.

Заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко подчеркнул роль добровольцев как хранителей исторической памяти и преемников героизма участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Специально для Московских волонтеров открыт центр подготовки Международного волонтерского корпуса, где было обучено несколько тысяч человек для работы с ветеранами и организации праздничных мероприятий.