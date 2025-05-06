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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 14:37 • Новости дня

    Минтранс сообщил о выявленных нарушениях на 230 российских танкерах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,3 тыс. танкеров вместимостью до 5 тыс. тонн под российским флагом прошли техническую проверку, при этом на 230 судах выявлены несоответствия, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

    В России завершена масштабная проверка технического состояния танкерного флота валовой вместимостью до 5 тыс. тонн, передает РИА «Новости». По словам главы Минтранса Романа Старовойта, оценка проводилась Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом. Она была полностью завершена 30 апреля.

    В рамках кампании было проверено 1333 танкера, используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов под российским флагом. Замечания по техническому состоянию были выявлены на 230 судах. Владельцам этих судов установлен срок для устранения выявленных несоответствий и предъявления судов к внеочередному освидетельствованию.

    Как отметил министр, цель проверки заключалась в повышении безопасности морских перевозок и надлежащем техническом контроле за танкерным флотом России.

    В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты, регулирующие транспортировку нефти, и представить предложения по их совершенствованию, а также оценить техническое состояние танкерного флота.

    В январе вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.

    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.

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    5 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям, сумма требований превысила 227 млрд рублей.

    Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 апреля, передает ТАСС. Истцами выступили АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project, входящие в структуру Росатома. Ответчиками стали финская Fortum и производитель стали Outokumpu.

    Сумма исковых требований составила 227 792 053 393 рублей. В карточке дела отмечается, что пока подробности исковых требований не уточняются. В Росатоме подтвердили подачу заявления и пояснили, что речь идет о возмещении убытков, связанных с расторжением EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного и топливного соглашений, а также отказом финских компаний возвращать займ.

    «Госкорпорация "Росатом" подтверждает факт подачи искового заявления в российский суд против финских компаний "Фортум" и "Оутокумпу" о возмещении убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. Росатом продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме», – заявили в госкорпорации.

    Fortum и Outokumpu ранее были миноритарными участниками проекта АЭС «Ханхикиви». Строительство станции планировалось с 2013 года и оценивалось в 7-7,5 млрд евро. В 2022 году Fennovoima заявила о расторжении контракта с российской стороной из-за задержек исполнения обязательств, однако впоследствии международный совет по разрешению споров признал это решение неправомерным.

    Ранее глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    В октябре Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.

    В сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан говорится, что около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В результате вооруженного нападения, предварительно, погибли трое полицейских.

    Нападавшие после совершения преступления скрылись на служебной автомашине. В регионе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщили, что в столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов.

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    5 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Умер депутат Госдумы Качкаев

    Депутат Госдумы Качкаев умер в Башкирии

    Умер депутат Госдумы Качкаев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

    О кончине сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, отметив, что смерть наступила предположительно из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.

    Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что у Качкаева произошла остановка сердца, и выразил соболезнования его родственникам и коллегам.

    Павел Качкаев родился в Башкирии в 1951 году, окончил Уфимский авиационный институт. Он занимал различные руководящие должности в регионе, в том числе руководил администрацией одного из районов Уфы, был министром ЖКХ, мэром города и депутатом Госдумы с 2011 года.

    В январе скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис.

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    6 мая 2025, 10:20 • Новости дня
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США, пишет O Globo.

    Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

    Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

    «Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

    Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

    В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

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    6 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операция проходила с 21.00 до 04.00 по московскому времени, когда системы ПВО отразили массированную атаку на различные регионы страны.

    Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 32 единицы, в Воронежской области уничтожено 22 БПЛА, в Московском регионе – 19. Кроме того, по данным военного ведомства, над Пензенской областью были сбиты 10 беспилотников, над Калужской – 9, над Белгородской – 6.

    В Липецкой и Самарской областях российские силы ПВО уничтожили по два беспилотника, еще по одному аппарату было перехвачено над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

    Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Также в Пензенской области уничтожены десять беспилотников. Кроме того, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    6 мая 2025, 09:04 • Новости дня
    Российские бойцы за две минуты захватили позиции ВСУ

    Два бойца ВС России за две минуты отвоевали позицию и взяли пленных ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В окрестностях села Комар двое российских бойцов в ходе штурма позиций ВСУ взяли пленных менее чем за две минуты, применив гранаты для захвата рубежа, рассказал один из военнопленных.

    Двое российских военнослужащих атаковали позиции на юге ДНР в районе села Комар. Их  штурм продолжался не более двух минут: бойцы ВС России поочередно бросили две гранаты и заставили украинских военных сдаться, рассказал один из пленных солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

    По его словам, солдаты ВСУ сидели и разговаривали, когда к ним заскочили и стали стрелять. Они попрятались кто куда, по углам, а российский военный кинул одну гранату, потом вторую и крикнул, мол, сдавайтесь или умрете.

    «Мы сказали, что сдаемся. Вот так мы и сдались сразу. Штурм наших позиций занял не более двух минут», – приводит ТАСС слова военнопленного.

    По словам Бобрушко, его группа вечером того же дня планировала дезертировать, был готов даже маршрут отхода, однако не успела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.

    Кроме того, группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    5 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    РУВИКИ презентовала обновленную базу героев к юбилею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 80-летию Победы на портале РУВИКИ появилась расширенная база с биографиями более 14 тыс. героев СССР и России.

    Интернет-энциклопедия РУВИКИ презентовала обновленный проект «Наши герои – наша история», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Теперь портал содержит обширную базу биографий героев СССР и России, насчитывающую более 14 тысяч записей. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко объяснил, что к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось создать уникальную библиотеку героев страны, охватывающую периоды с 1934 года до современности.

    В структуре портала выделены три самостоятельных раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». В первом разделе каждый пользователь может добавить историю о своем родственнике – участнике войны, вне зависимости от наличия награды или звания, используя семейные архивы, письма и фотографии.

    В двух других разделах представлены биографии обладателей званий Героя СССР и Героя России. В частности, по состоянию на 28 апреля 2025 года на портале размещена информация о 420 военнослужащих, удостоенных звания Героя России за участие в Специальной военной операции.

    Проект поддержали Министерство обороны России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Музей Победы. Также совместно с музеем организована выставка «От Кремля до Рейхстага», которая пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве с 12 мая по 8 июня 2025 года.

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    6 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков пообещал своевременно сообщить о подписании указа по валютной выручке

    Кремль сообщил о готовности вовремя проинформировать о подписании валютного указа

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил на брифинге о готовности оперативно известить общественность о подписании президентом указа по продаже валютной выручки экспортерами.

    Кремль своевременно проинформирует о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о требованиях к экспортерам по продаже валютной выручки, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», – цитирует его ТАСС.

    Вопрос о введении новых требований к валютной выручке на контроле у администрации президента и решение по нему будет оперативно доведено до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Центробанк не поддержал продление продажи валютной выручки. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по данному вопросу.

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    6 мая 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности русофобской политики в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Провал Фридриха Мерца при голосовании в Бундестаге не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в Кремле не видят никаких изменений после поражения Мерца, претендовавшего на пост канцлера ФРГ, передает ТАСС.

    На вопрос, может ли такой исход заставить западных лидеров пересмотреть «русофобскую риторику», Песков ответил: «Не видим, не считаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Губернатор сообщил о трех сбитых дронах над промпредприятием в Самарской области

    Губернатор Федорищев сообщил о сбитых дронах над промпредприятием Новокуйбышевска

    Tекст: Ирма Каплан

    Три беспилотника сбили над промышленными предприятиями в Самарской области рано утром, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Три беспилотника ВСУ ранним утром были сбиты над промышленным предприятием в Новокуйбышевске Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    «Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА», – написал он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА погибших, пострадавших и разрушений нет.

    Кроме того, в Самарской области с 2:09 (1:09 мск) до 8:10 (7:10 мск) действовала угроза атаки БПЛА, добавил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевск Самарской области, из-за чего там вспыхнул пожар.

    Кроме того, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

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    6 мая 2025, 14:05 • Новости дня
    Песков подтвердил, что США сохраняют роль медиатора на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сохраняет прежний формат переговоров по урегулированию ситуации на Украине, посредником в которых выступают Соединенные Штаты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждение смены медиатора на данном этапе не ведется, так как диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине продолжается на прежних условиях, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва приветствует любые инициативы, направленные на продвижение мирного процесса, но медиатором остаются США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США. Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон не снимает с себя функций посредника между Москвой и Киевом, но это может измениться, если прогресс не наступит.

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    6 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков сообщил о месте проведения приема в честь международных гостей 80-летия Победы

    Песков: Прием в честь глав иностранных делегаций состоится в Большом Кремлевском дворце

    Tекст: Ирма Каплан

    Торжественный прием для глав иностранных делегаций и почетных гостей, посвященный 80-летию Победы, состоится в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Прием по случаю 80-летия Победы в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей состоится в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал о насыщенной рабочей неделе у президента Владимира Путин, который  планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроить прием для гостей парада в столице.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Велико Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

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    6 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос возвращения западных компаний на российский рынок требует баланса между свободной конкуренцией и интересами российских производителей, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил о важности тщательно продуманного подхода к возврату западных компаний из недружественных стран на российский рынок, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение этого вопроса становится все более актуальным на фоне инвестиций, сделанных российскими компаниями в освободившиеся ниши.

    По словам главы государства, необходим анализ возможных форматов возвращения зарубежных компаний, чтобы обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Путин отметил: «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия».

    Газета Financial Times писала, что юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    В апреле Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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