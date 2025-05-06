Минтранс сообщил о выявленных нарушениях на 230 российских танкерах

Tекст: Валерия Городецкая

В России завершена масштабная проверка технического состояния танкерного флота валовой вместимостью до 5 тыс. тонн, передает РИА «Новости». По словам главы Минтранса Романа Старовойта, оценка проводилась Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом. Она была полностью завершена 30 апреля.

В рамках кампании было проверено 1333 танкера, используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов под российским флагом. Замечания по техническому состоянию были выявлены на 230 судах. Владельцам этих судов установлен срок для устранения выявленных несоответствий и предъявления судов к внеочередному освидетельствованию.

Как отметил министр, цель проверки заключалась в повышении безопасности морских перевозок и надлежащем техническом контроле за танкерным флотом России.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты, регулирующие транспортировку нефти, и представить предложения по их совершенствованию, а также оценить техническое состояние танкерного флота.

В январе вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.