Друзы в Дейр-Али сдали оружие сирийским силовикам

Tекст: Ольга Иванова

В населенном пункте Дейр-Али к западу от Дамаска, где преобладает друзское население, местные жители передали первую партию оружия сирийским службам безопасности. Об этом сообщил один из ведущих общественных деятелей города Муайяд Хамдан.

Он заявил: «После встречи между друзскими духовными лидерами Дейр-Али в пригороде Дамаска и местными подразделениями безопасности они приняли решение сдать оружие, которое находится в руках у вооруженных групп». По словам Хамдана, теперь мирные граждане не будут иметь оружие вне контроля государства, поскольку присутствие сил безопасности делает это излишним.

Жители города также подчеркнули, что важно предотвращать любые попытки разжигания межконфессиональной розни и дестабилизации общества. Представитель службы безопасности в Аль-Кисве подтвердил сирийским СМИ, что все изъятое оружие теперь хранится под контролем Минобороны и служб безопасности ради поддержания стабильности и восстановления нормальной жизни.

В районах Сахная и Джарамана, где также проживают преимущественно друзы, сохраняется напряженность между силами безопасности новых сирийских властей и молодежными группами. Религиозные и общественные лидеры этих районов продолжают консультации для предотвращения новых конфликтов.

Ранее израильские власти пригрозили Сирии ударом в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска, Джарамана, для чего ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.