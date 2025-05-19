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Умер артист балета Юрий Владимиров
На 84-м году жизни скончался народный артист СССР, советский и российский артист балета Юрий Владимиров, сообщил источник в Государственном академическом Большом театре.
«Умер Юрий Владимиров», – сказал собеседник ТАСС.
В 1962 году Владимиров окончил Московское хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии). С 1962 по 1987 год был солистом Большого театра. Являлся одним из представителей «золотого века» Большого театра.
Его постоянным сценическим партнером была его супруга Нина Сорокина.
С 1987 года преподавал в Большом театре.
Владимиров исполнял партии Филиппа в «Пламени Парижа» Бориса Асафьева, Пастуха в «Весне священной» Игоря Стравинского, Голубой птицы в «Спящей красавице» Петра Чайковского, Байтемира в «Асели» Владимира Власова, Икара в одноименном балете Сергея Слонимского.
В числе учеников Владимирова значатся народный артист России Дмитрий Гуданов, заслуженный артист России Иван Васильев.
Ранее в понедельник на 99-м году жизни скончался известный российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович.