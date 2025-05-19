Умер артист балета Юрий Владимиров

Tекст: Алексей Дегтярев

«Умер Юрий Владимиров», – сказал собеседник ТАСС.

В 1962 году Владимиров окончил Московское хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии). С 1962 по 1987 год был солистом Большого театра. Являлся одним из представителей «золотого века» Большого театра.

Его постоянным сценическим партнером была его супруга Нина Сорокина.

С 1987 года преподавал в Большом театре.

Владимиров исполнял партии Филиппа в «Пламени Парижа» Бориса Асафьева, Пастуха в «Весне священной» Игоря Стравинского, Голубой птицы в «Спящей красавице» Петра Чайковского, Байтемира в «Асели» Владимира Власова, Икара в одноименном балете Сергея Слонимского.

В числе учеников Владимирова значатся народный артист России Дмитрий Гуданов, заслуженный артист России Иван Васильев.

Ранее в понедельник на 99-м году жизни скончался известный российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович.