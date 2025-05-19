Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Умер народный артист СССР Юрий Григорович
Известный российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет, сообщил его помощник Александр Колесников.
Народный артист СССР ушел из жизни в 98 лет, сообщил Колесников ТАСС.
Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года, окончил хореографическое училище в 1946 году и начал профессиональную карьеру в балетной труппе Ленинградского театра оперы и балета.
С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года числился штатным хореографом. Григорович поставил в ГАБТ восемь оригинальных балетов, среди которых значатся «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви» и другие.
Мастер получил множество государственных наград, в том числе Ленинскую премию, Государственные премии СССР и России, высшие российские ордена, а также более 60 отечественных и иностранных наград.