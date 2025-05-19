Умер народный артист СССР Юрий Григорович

Tекст: Алексей Дегтярев

Народный артист СССР ушел из жизни в 98 лет, сообщил Колесников ТАСС.

Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года, окончил хореографическое училище в 1946 году и начал профессиональную карьеру в балетной труппе Ленинградского театра оперы и балета.

С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года числился штатным хореографом. Григорович поставил в ГАБТ восемь оригинальных балетов, среди которых значатся «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви» и другие.

Мастер получил множество государственных наград, в том числе Ленинскую премию, Государственные премии СССР и России, высшие российские ордена, а также более 60 отечественных и иностранных наград.