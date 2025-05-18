Боец «Старый»: ВСУ не выдержали атак и сбежали с позиций под Новомихайловкой

Tекст: Ирма Каплан

По словам военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый», украинские военные не выдерживают натиска российских войск и бегут с позиций в районе Новомихайловки в ДНР, передает РИА «Новости».

«Обороняться противнику все равно тяжело. Была задача занять «полку» перед Новомихайловкой. Шли, раз – накат, шли, два – накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую «полку», она тоже уже свободна. То есть – они уже убежали», – рассказал он.

«Старый» считает, что моральный дух противника уже сломлен, так как российские военные атакуют регулярно и украинским военным понятна сложность ситуации.

«Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше. Оставляют которых не жалко, так скажем», – добавил боец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая российские военные продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в ДНР.

Кроме того, подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника.