Tекст: Ольга Иванова

Подразделения армии России продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-кнаале о продвижении российских подразделений в районе Зверево и Леонтовичи.

«На великоновоселковском направлении есть дополнительные продвижения наших подразделений. Также мы видим, что на красноармейском направлении наши подразделения значительно продвинулись в районе Зверево и Леонтовичи», – сказал он.

Вооруженные силы Украины оказывают серьезное сопротивление в районе Удачного и Котлино. Глава ДНР отметил серьезные столкновения и сопротивление противника.

Напомним, 18 мая в ДНР подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких регионах.

В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.