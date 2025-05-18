В Калининградской области отпраздновали 322-летие Балтийского флота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжества по случаю 322-й годовщины Балтийского флота прошли в Балтийске, сообщает ТАСС. Мероприятия начались с подъема Андреевских флагов на боевых кораблях и праздничного построения личного состава. На площади Балтийской Славы состоялся митинг с участием командующего флотом Сергея Липилина, губернатора области Алексея Беспрозванных, военнослужащих, ветеранов и жителей города.

Липилин в приветственной речи отметил, что военнослужащие Балтийского флота достойно проявили себя как на Северном Кавказе, так и в Сирии, а также в ходе специальной военной операции. В ходе торжеств награды получили отличившиеся военные.

Праздничный парад по главной площади прошли соединения морской пехоты, надводных кораблей, катеров и десантных кораблей, в строю находились почти тысяча человек. Участники возложили цветы к памятнику Петру Первому и бюсту адмирала Владимира Егорова.

В течение дня в центре Балтийска работала выставка современной военной техники, включая береговые комплексы «Бал» и «Бастион», БТР-82А и САУ «Акация». Были представлены стрелковое оружие, экипировка подразделений разведки, противодиверсионные комплекты и спасательное оборудование.

Праздник завершился патриотической акцией «Балтийская слава – память и победа» и концертами с участием Ансамбля песни и пляски флота, оркестра штаба и группы «Черные береты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что Балтийский флот активно укрепляет позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Корабли Балтфлота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.