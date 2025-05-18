Вылетевший в Иркутск самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неполадок

S7: Boeing-738 вернулся в Новосибирск из-за технической причины

Tекст: Ирма Каплан

Вылетевший в воскресенье из Новосибирска в Иркутск самолет авиакомпании S7 Airlines (бывшая «Сибирь») со 160-ю пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Иркутск воздушное судно Боинг 738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что самолет отстранен от полетов, а для выполнения рейса был выделен резервный борт.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», – добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в компании РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения.