РЖД предложили дополнительные места в поездах из-за ограничений авиарейсов

Tекст: Дарья Григоренко

В компании сообщили, что в составы поездов на направлениях Москва – Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва и других маршрутах уже включены дополнительные вагоны, передает РИА «Новости».

В период с 7 по 12 мая пассажирам предложено около 5 тыс. дополнительных мест. В пресс-службе холдинга заявили: «РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. В настоящее время дефицита билетов нет».

Напомним, ограничения в московских аэропортах привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево ночью затронули часть рейсов «Аэрофлота».