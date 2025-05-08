Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
РЖД предложили дополнительные места в поездах из-за ограничений авиарейсов
РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения, сообщила пресс-служба компании.
В компании сообщили, что в составы поездов на направлениях Москва – Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва и других маршрутах уже включены дополнительные вагоны, передает РИА «Новости».
В период с 7 по 12 мая пассажирам предложено около 5 тыс. дополнительных мест. В пресс-службе холдинга заявили: «РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. В настоящее время дефицита билетов нет».
Напомним, ограничения в московских аэропортах привели к задержке вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево ночью затронули часть рейсов «Аэрофлота».