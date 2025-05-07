Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.10 комментариев
«Аэрофлот» допустил отмену и объединение рейсов после ограничений в Москве
Ограничения в Шереметьево привели к задержкам и изменению расписания «Аэрофлота»
Ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево ночью затронули часть рейсов «Аэрофлота», в связи с чем компания сообщила о возможных объединениях и отменах рейсов.
Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот» была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет из-за введенных временных ограничений в аэропорту Шереметьево с часа ночи до 5.30 среды, в дальнейшем возможны объединения и отмены рейсов, сообщили в Telegram-канале компании.
«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», – сказано в посте.
Авиакомпания порекомендовала пассажирам отслеживать информацию на онлайн-табло, информационных табло аэропорта и слушать объявления по громкой связи, пока «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания.
«Пассажирам оказывается обслуживание согласно федеральным авиационным правилам России, в зависимости от того, как долго им приходится ждать вылета», – добавили в компании.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.