«Аэрофлот» допустил отмену и объединение рейсов после ограничений в Москве

Ограничения в Шереметьево привели к задержкам и изменению расписания «Аэрофлота»

Tекст: Ирма Каплан

Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот» была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет из-за введенных временных ограничений в аэропорту Шереметьево с часа ночи до 5.30 среды, в дальнейшем возможны объединения и отмены рейсов, сообщили в Telegram-канале компании.

«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», – сказано в посте.

Авиакомпания порекомендовала пассажирам отслеживать информацию на онлайн-табло, информационных табло аэропорта и слушать объявления по громкой связи, пока «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания.

«Пассажирам оказывается обслуживание согласно федеральным авиационным правилам России, в зависимости от того, как долго им приходится ждать вылета», – добавили в компании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.