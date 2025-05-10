Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
NBC: Уиткофф воспользовался российскими переводчиками на всех встречах с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нарушение протокола пользовался российскими переводчиками, отказавшись от сопровождения со стороны американского специалиста, сообщает NBC.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. В сообщении телеканала подчеркивается, что Уиткофф не владеет русским языком и не привлек для работы американского переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола, передает телеканал NBC.
По данным телеканала, два западных чиновника также сообщали, что самолет, на котором летал Уиткофф, не был оборудован защищенной правительственной системой связи. Для совершения конфиденциальных звонков в России он использовал телефон в посольстве США, а также защищенный мобильный телефон.
NBC добавляет, что ни сам Уиткофф, ни представители Белого дома не прокомментировали данные сообщения*, но источники телеканала настаивают, что американские специалисты не присутствовали на встречах в качестве переводчиков.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отверг критику переговоров США и России.
Президент России Владимир Путин в апреле дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча состоялась в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента