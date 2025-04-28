При ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене пострадали 50 человек

При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

