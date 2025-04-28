Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надёжно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звёзды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.0 комментариев
При ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене пострадали 50 человек
В результате авиаудара вооруженных сил США по центру содержания мигрантов в городе Саада на северо-западе Йемена были ранены не менее 50 человек.
По информации канала Al Masirah, который контролируют хуситы, в городе Саада на северо-западе Йемена произошел удар вооруженных сил Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов, пишет ТАСС.
В результате авиаудара 50 человек получили ранения и были доставлены в местную больницу. Сообщается, что все пострадавшие являются мигрантами из африканских стран, находившимися на территории центра.
На месте инцидента продолжается разбор завалов, спасательные службы продолжают работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец в район Ближнего Востока на фоне обострения ситуации. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. За сутки хуситы атаковали авианосец США три раза.