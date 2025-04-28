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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надёжно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звёзды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

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    28 апреля 2025, 08:22 • Новости дня

    При ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене пострадали 50 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара вооруженных сил США по центру содержания мигрантов в городе Саада на северо-западе Йемена были ранены не менее 50 человек.

    По информации канала Al Masirah, который контролируют хуситы, в городе Саада на северо-западе Йемена произошел удар вооруженных сил Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов, пишет ТАСС.

    В результате авиаудара 50 человек получили ранения и были доставлены в местную больницу. Сообщается, что все пострадавшие являются мигрантами из африканских стран, находившимися на территории центра.

    На месте инцидента продолжается разбор завалов, спасательные службы продолжают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец в район Ближнего Востока на фоне обострения ситуации. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. За сутки хуситы атаковали авианосец США три раза.

    26 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

    Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

    Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

    Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

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    27 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    @ IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два российских самолета-амфибии отправятся в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации крупного пожара, возникшего после взрыва.

    Руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский портовый город Бендер-Аббас, где после взрыва возник масштабный пожар. Министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи в тушении возгорания, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    В воскресенье сообщалось, что в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе погибли 25 человек и пострадали более 800, в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал компонент ракетного топлива.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 09:12 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по авиабазе Неватим Израиля

    Йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой израильскую авиабазу Неватим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев на юге Израиля.

    Йеменские хуситы вновь нанесли ракетный удар по израильской авиабазе Неватим, сообщает ТАСС. Представитель вооруженных сил движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что операция была проведена гиперзвуковой баллистической ракетой и достигла своей цели.

    В заявлении, прозвучавшем в эфире телеканала Al Masirah, представитель движения отметил, что удар был нанесен по авиабазе, расположенной в пустыне Негев на юге Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также атаковали авианосец США трижды за сутки.

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    26 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Хуситы заявили о нанесении ударов по авианосцу Harry Truman

    Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали американского авианосца Harry Truman с помощью беспилотников в северной части Красного моря, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа сообщил об атаках на американский авианосец Harry Truman в Красном море, передает ТАСС.

    По его словам, военно-воздушные и военно-морские силы хуситов провели совместную операцию, в ходе которой несколько беспилотников были использованы для удара по кораблям, возглавляемым американским авианосцем в северной части Красного моря.

    Помимо этого, Сариа заявил о двух атаках дронами на израильские объекты в городах Ашкелон и Тель-Авив. По его словам, цели были расположены в оккупированных районах Яффо (Тель-Авив) и Ашкелона.

    Он назвал атаки ответом на «ежедневную агрессию» США против Йемена.

    Ранее хуситы заявили об атаке на израильскую авиабазу гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Также хуситы заявили о ракетных ударах по авианосцам США.

    В Пентагоне отметили, что потери американских беспилотников в воздушном пространстве Йемена резко ограничили возможности США по наблюдению за хуситами и оценке авиаударов.

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    26 апреля 2025, 21:38 • Новости дня
    Пожар в иранском порту Бендер-Аббас усилился

    Tекст: Вера Басилая

    В иранском порту Бендер-Аббас, где произошел взрыв, пожар вновь распространился из-за сильного ветра, пострадало более 700 человек, заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени.

    Моамени заявил, что пожар в иранском порту Бендер-Аббас вновь усилился из-за сильного ветра, что привело к быстрому распространению огня, передает РИА «Новости».

    По его словам, были предприняты меры, возвведены насыпи и пустые контейнеры вокруг места происшествия.

    Министр подчеркнул, что в ликвидации возгорания участвуют все экстренные службы, которые работают в круглосуточном режиме. По сообщениям агентства Tasnim, во время усиления пожара в порту неоднократно происходили взрывы.

    По последним данным, число погибших в результате происшествия достигло восьми человек, еще 750 получили травмы различной степени тяжести. Спасательные и пожарные подразделения продолжают работу на месте происшествия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия пожара.

    Ранее в порту Бендер-Аббаса на юге Ирана в субботу днем произошел сильный взрыв.

    Российское посольство в Иране подтвердило, что граждане России не пострадали в результате инцидента.

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    27 апреля 2025, 00:18 • Новости дня
    СМИ сообщили о разногласиях США и Ирана на переговорах в Омане

    Стороны спорили об иранском обогащении урана и ракетной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ.

    Разногласия между США и Ираном на переговорах в Омане касались главным образом иранской программы обогащения урана, передает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, эта тема стала главным камнем преткновения на текущем этапе диалога. Дополнительным спорным моментом остается желание американской стороны связать обсуждение ракетной программы Ирана с новым соглашением по ядерному вопросу.

    Тем не менее, неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что переговоры были «позитивными и продуктивными». Он сообщил, что очередная встреча сторон назначена на ближайшее время и пройдет в одной из европейских стран.

    Третий раунд переговоров завершился «серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу», подытожила The Wall Street Journal. В переговорах на высоком уровне участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф. Экспертные консультации возглавляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон и представители иранского МИДа.

    Ранее иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские представители на переговорах с Ираном не поднимали вопрос об экспорте иранского урана, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, а Дональд Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана.

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    25 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Трамп заверил в скором присоединении Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям»

    Трамп заявил о скором присоединении Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп гордится достижением мира между Израилем и некоторыми арабскими соседями в свой первый срок. Теперь, после первых ста дней второго президентского срока, он уверен в новых победах своей дипломатии, пишет Time.

    Американский президент Дональд Трамп и его первые сто дней второго срока «были одними из самых дестабилизирующих в истории Америки», пишет журнал Time, отмечая напористый и революционный характер многих перемен новой администрации. Однако амбициозные цели главного политика страны выходят далеко за пределы США и обещают новые миротворческие договоренности.

    «Саудовская Аравия войдет в "Авраамовы соглашения". Это произойдет», – поделился Трамп с журналом.

    Издание напоминает, что американский лидер очень горд достижениями первого президентского срока, когда ему удалось мобилизовать европейцев на более активное участие в обеспечении своей безопасности и помирить Израиль с некоторыми арабскими странами.

    Во время запланированной поездки на Ближний Восток Трамп намерен добиться новых успехов. Трамп чувствует себя более уверенным, более амбициозным, менее скованным в чем-либо, чем в свой первый срок, пишет Time. «В прошлый раз я боролся за выживание. В этот раз я борюсь за мир», – сказал президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Трамп и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры, обсудив поддержку мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне «Авраамовых соглашений».

    «Авраамовы соглашения» были заключены в 2020 году и представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, включая ОАЭ и Бахрейн. Соглашения стали важным шагом для укрепления дипломатических связей в регионе, к которым позднее присоединились Судан и Марокко. До их подписания Израиль имел дипломатические отношения в арабском мире только с Египтом и Иорданией.

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    26 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    ХАМАС обвинило Израиль в ударе по месту нахождения заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинская группировка ХАМАС обвинила Израиль в ударе по месту, где удерживались заложники, и начала поисково-спасательные работы.

    Представители движения заявили, что один из объектов в секторе Газа, где находились заложники, был обстрелян Израилем, передает ТАСС. В настоящее время, по заявлению радикалов, на месте продолжаются спасательные работы, в ходе которых ведется поиск заложников среди завалов.

    На опубликованных ХАМАС кадрах, как сообщается, видно спасенного из-под завалов израильского заложника. В видео молодой человек говорит о болях и затрудненном дыхании, однако его личность и информация о состоянии здоровья не разглашаются.

    Ранее палестинское движение ХАМАС выразило готовность обсуждать обмен израильских заложников на палестинских заключенных при условии достижения пятилетнего перемирия в секторе Газа.

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    26 апреля 2025, 11:42 • Новости дня
    Fox News сообщил о провале контроля США в небе Йемена

    Американские военные потеряли семь дронов MQ-9 Reaper в Йемене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери американских беспилотников в воздушном пространстве Йемена резко ограничили возможности США по наблюдению за хуситами и оценке авиаударов, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителя Пентагона.

    Американские военные пока не смогли добиться полного контроля над воздушным пространством Йемена из-за эффективной работы систем ПВО хуситов, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Fox News. Хуситы продолжают сбивать американские тяжелые беспилотники, и с 3 марта США потеряли семь дронов MQ-9 Reaper. Стоимость каждого такого аппарата оценивается в 30 млн долларов, а общий ущерб превысил 200 млн долларов.

    Эти потери серьезно повлияли на возможности американских военных по проведению воздушной разведки, наблюдению за лидерами хуситов и оценке результатов авиаударов. США планировали перейти ко второй фазе операции, сосредоточившись на разведке, но отсутствие наземных войск и сбитые беспилотники не позволили реализовать этот план.

    По словам представителя Центрального командования США Дэйва Истберна, с начала операции были нанесены удары по более чем 800 целям, уничтожено множество командных пунктов, систем ПВО, объектов производства и хранения оружия, а также сотни бойцов и лидеров хуситов. Всего, по его данным, ликвидировано более 650 боевиков-хуситов. При этом американские удары привели к сокращению числа запусков баллистических ракет хуситов на 87%, а атак беспилотников – на 65%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также атаковали авианосец США трижды за сутки.

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    25 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа предложить Эр-Рияду оборонный пакет

    Reuters: США хотят предложить Саудовской Аравии оружие на 100 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты рассматривают предложение Эр-Рияду масштабной сделки по вооружениям, предполагающей поставки современной техники от ведущих американских производителей, сообщило агентство Reuters.

    Администрация США готовит предложение Саудовской Аравии о продаже вооружений на сумму более 100 млрд долларов в преддверии визита президента в королевство. В пакете, по данным шести осведомленных источников агентства, фигурируют самолеты Lockheed Martin C-130, ракеты, радары и дроны General Atomics. Также значительную часть сделки должны были составить поставки от RTX, Boeing и Northrop Grumman, передает Reuters.

    При этом не сообщается, будет ли предложение включать ограничения на закупки китайских вооружений, как это было при предыдущей администрации Байдена.

    «Наши оборонные отношения с Королевством Саудовская Аравия как никогда сильны при президенте Трампе. Поддержание сотрудничества в сфере безопасности – важная часть нашего партнерства, и мы продолжим работать с Саудовской Аравией для удовлетворения ее оборонных нужд», – заявил представитель американского оборонного ведомства.

    Некоторые детали сделки были в разработке несколько лет, в частности, королевство проявило интерес к беспилотникам General Atomics еще в 2018 году. За последний год обсуждалась сделка на 20 млрд долларов по закупке беспилотников MQ-9B SeaGuardian и другой техники. Переговоры сопровождались с участием крупных американских производителей оружия, хотя представители некоторых компаний воздержались от комментариев. Ожидается, что вопрос поставки истребителей F-35 также будет поднят, однако вероятность заключения контракта на этот тип вооружения на ближайшем этапе оценивается невысоко.

    Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты намерены возобновить переговоры на поставки истребителей F-35.

    В декабре 2021 года ОАЭ проинформировали США о приостановке переговоров по закупке этих истребителей в рамках сделки на 23 млрд долларов.

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    26 апреля 2025, 13:16 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на израильскую авиабазу гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационная база «Неватим» на юге Израиля стала целью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», выпущенной йеменскими хуситами.

    Сообщение о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по авиабазе ВВС Израиля «Неватим» распространило движение хуситов, передает РИА «Новости». По заявлению представителей группировки, целью удара стала база, расположенная на юге Израиля.

    В четверг хуситы заявили о ракетных ударах по авианосцам США. В марте хуситы заявили об успешном ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион.

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    26 апреля 2025, 12:00 • Новости дня
    ХАМАС заявил о намерении договориться о пятилетнем перемирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность обсуждать обмен израильских заложников на палестинских заключенных при условии достижения пятилетнего перемирия в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя движения.

    Палестинское движение ХАМАС нацелено на заключение пятилетнего перемирия в рамках соглашения по конфликту в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс. Как сообщил неназванный представитель движения, ХАМАС готово к обмену пленными между сторонами в рамках единой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биньямин Нетаньяху заявил, что завершит военную операцию в Газе только после полного уничтожения движения ХАМАС, глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросам возможного перемирия в Газе, а лидер ХАМАС выразил готовность вести переговоры по обмену заложниками.

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    27 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели человека при ударе БПЛА Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильского беспилотника по аграрной ферме в районе Хальта на юге Ливана погиб один мирный житель.

    Как сообщает ТАСС, израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по аграрной ферме в районе населенного пункта Хальта на юге Ливана. По данным Минздрава Ливана, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек.

    Ведомство уточнило, что погибший был мирным жителем и находился на территории фермы в местности Вади-Ханса в момент удара. Других подробностей о происшествии и возможных пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские дроны атаковали объекты в Ливане, в результате чего погибли семь человек, израильские вертолеты нанесли удары по жилым домам в Ливане вскоре после эвакуации мирных жителей, а ранее столица Ливана подвергалась авиаударам.

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    26 апреля 2025, 10:49 • Новости дня
    Израильские удары по Газе унесли почти 20 жизней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате утренних авиаударов Израиля по сектору Газа зафиксированы десятки погибших, среди которых значительная часть жертв находилась в городе Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.

    Почти 20 человек стали жертвами утренних ударов Израиля по сектору Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera и палестинские медицинские источники. «Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа с утра субботы стали 16 человек, 13 из них – в городе Газа», – приводит телеканал прямую речь представителей местных служб.

    Корреспондент Al-Jazeera уточнил, что не менее десяти человек погибли в результате авиаудара по жилому дому в центре Газы. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подвергся один из городских кварталов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильских ударов по Газе погибли 65 палестинцев, Организация Объединенных Наций приняла решение сократить число своих сотрудников в Газе, а Израиль за два дня уничтожил второго члена политбюро ХАМАС.

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    27 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты на подлете к Израилю

    Израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракета, выпущенная с территории Йемена в направлении Израиля, была уничтожена системами противовоздушной обороны еще до пересечения границы страны.

    Ракета, выпущенная с территории Йемена в направлении Израиля, была успешно перехвачена израильскими военными, передает ТАСС. Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), угрозу удалось нейтрализовать до того, как боеприпас пересек границу еврейского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток в условиях обострения ситуации в регионе, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также атаковали авианосец США трижды за сутки.

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      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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