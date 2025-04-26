Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане
После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате
В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.
Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».
Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.