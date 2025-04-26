Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

Tекст: Денис Тельманов

Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.



Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

