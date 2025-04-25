Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.2 комментария
Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах Путина и Уиткоффа в Москве
В переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом отмечена положительная динамика, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Встреча президента [РФ] Путина со Стивеном Уиткоффом в Москве. Добиваемся прогресса», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
В Кремле завершились трехчасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.