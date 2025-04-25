Трамп: Уиткофф провел в России хорошую встречу

Индия перекрыла течение Инда в Пакистан

Tекст: Антон Антонов

Власти Индии впервые со времени подписания исторического договора 1960 года полностью прекратили подачу воды реки Инд в направлении Пакистана. Закрыты все четыре шлюза, регулирующие сток через гидротехнические сооружения и ирригационные сети. Историческое соглашение гарантировало обеим странам совместное использование водных ресурсов Инда, несмотря на политические разногласия, пишет «Московский комсомолец».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана предупредили, что возможная гидрологическая блокада Инда будет воспринята как объявление войны.

Напомним, Индия объявила о высылке всех пакистанцев, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в ответ на теракт в индийском штате Кашмир.

22 апреля 2025 года вооруженные люди в камуфляже совершили нападение на туристов вблизи города Пахалгам. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», базирующейся в Пакистане.