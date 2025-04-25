Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.
В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».
Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.