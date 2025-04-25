Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.