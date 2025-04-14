Овечкин выразил готовность сыграть в матчах КХЛ с НХЛ в городах России и США

Tекст: Ольга Иванова

Овечкин заявил о готовности принять участие в матчах между российскими и американскими игроками, представляющими КХЛ и НХЛ, передает ТАСС. Хоккеист выразил заинтересованность в проведении таких игр в различных городах Российской Федерации и США.

Овечкин подчеркнул, что многое зависит от решения руководства лиги. «Это не от нас зависит. Нужно разговаривать с президентом лиги: где проводить, как проводить, какой формат, сколько будет игр», – сказал он на встрече с журналистами в Вашингтоне.

Также спортсмен отметил, что готов вылететь в любой город, если будут согласованы все организационные детали. «Для нас, для игроков, если нам скажут играть или куда-то лететь: в Петербург или в Москву, или в Вашингтон, в Питтсбург тот же, то полетим. Просто надо понять, как это все организовать. И пожалуйста. Мы готовы», – добавил хоккеист.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о возможных матчах между сборными из игроков КХЛ и НХЛ в двух столицах – Санкт-Петербурге и Вашингтоне, подчеркнув сложности организационного характера.