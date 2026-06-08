Движение поездов «Таврия» в Крыму изменили из-за атаки беспилотника

Tекст: Ольга Иванова

Временную схему движения поездов «Таврия» ввели в Крыму из-за ночной атаки беспилотника на Крымской железной дороге, передает РИА «Новости». В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили, что часть составов отправляется не с начальных станций своих маршрутов.

«После ночной атаки БПЛА временно изменена схема движения поездов «Таврия» по Крымской железной дороге. Часть поездов сегодня отправляется не с начальных станций своих маршрутов», – заявили в пресс-службе перевозчика. Для пассажиров организована автобусная доставка от станций Симферополь-Пассажирский, Владиславовка и других до Керчи, где они смогут пересесть в поезда и продолжить путь.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали и были эвакуированы в целях безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после удара беспилотника по составу Москва – Симферополь перевозчик эвакуировал пассажиров всех поездов в Крыму.

Власти региона временно приостановили железнодорожное сообщение на перегоне между Керчью и Симферополем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на гражданский транспорт преступлением киевского режима.