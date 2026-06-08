Tекст: Елизавета Шишкова

Официальные средства массовой информации Армении демонстрировали откровенную предвзятость в пользу правящей политической силы, передает РИА «Новости». Подобные действия прямо противоречат их мандату.

«Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату», – заявил глава миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Янез Ленарчич на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам работы.

Специальный координатор миссии Фара Карими отметила факты давления на работников бюджетной сферы. По ее словам, государственных служащих принуждали участвовать в предвыборных мероприятиях правящей партии. Она подчеркнула, что подобные социальные и экономические меры вызывают серьезную обеспокоенность.

Кроме того, недостаточный контроль за финансами ограничил прозрачность кампании. Избиратели столкнулись с трудностями в доступе к достоверной информации из-за искаженной медиасреды и манипулятивных онлайн-кампаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ОБСЕ заявили о серьезном давлении на армянскую оппозицию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на беспрецедентное вмешательство Запада в избирательный процесс.

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