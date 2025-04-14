Дегтярев сообщил о возможных матчах КХЛ и НХЛ в Петербурге и Вашингтоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), могут пройти в Петербурге и Вашингтоне, передает ТАСС. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями». Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу главы РФ Владимира Путина организовать такие хоккейные встречи.

Дегтярев отметил, что переговоры по организации матчей носят непубличный характер. По его словам, планируется, что в играх примут участие сборные России и США, составленные из игроков НХЛ и КХЛ. «Логика здесь будет – две сборные с двумя флагами», – пояснил министр. Предполагается, что серия матчей пройдет в двух городах – Петербурге и, вероятнее всего, Вашингтоне.

Дегтярев подчеркнул, что одним из главных вызовов в организации матчей является согласование календарей, поскольку НХЛ и КХЛ являются коммерческими организациями с различными обязательствами по телеправам и страховкам. Вопросы финансов, рекламы и страхования травм также требуют внимания. Министр выразил уверенность в том, что звезда НХЛ и капитан команды «Вашингтон» Александр Овечкин приедет участвовать в матчах на России, добавив, что хоккеист часто посещает родные места.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство спорта России начало заниматься организацией матчей между НХЛ и КХЛ в марте. Александр Овечкин назвал эти матчи первым шагом к снятию ограничений для спортсменов. Дмитрий Песков отметил отсутствие конкретики в идее проведения совместных игр.