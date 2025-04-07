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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    16 комментариев
    7 апреля 2025, 12:59 • Новости дня

    Песков отметил отсутствие конкретики в идее совместных матчей КХЛ и НХЛ

    Tекст: Ольга Иванова

    Идея проведения совместных игр Континентальной и Национальной хоккейных лиг требует учета множества нюансов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

    О возможных совместных матчах КХЛ и НХЛ рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент конкретики в этом вопросе нет, а идея остается лишь предметом обсуждения. Песков отметил, что имеются множество нюансов, которые необходимо учитывать, включая разницу в графиках лиг.

    Песков также указал на важность не забывать, что идея находится на стадии обдумывания и требует детальной проработки. Он не стал делать прогнозы по срокам реализации данной инициативы, подчеркнув, что пока нет конкретных планов по организации таких матчей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. Министерство спорта России приступило к подготовке матчей между игроками НХЛ и КХЛ в России и США.

    5 апреля 2025, 17:10 • Новости дня
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина

    Ягр поаплодировал Овечкину за 894-й гол в НХЛ

    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешский хоккеист Яромир Ягр выразил поддержку Александру Овечкину после его 894-го гола в НХЛ, повторившего рекорд Уэйна Гретцки.

    Олимпийский чемпион 1998 года Яромир Ягр публично поздравил российского нападающего Александра Овечкина с достижением важного рубежа в его карьере, передает РИА «Новости». Овечкин забил свою 894-ю шайбу в НХЛ, повторив исторический рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки.

    Ягр разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с моментом забивания 894-й шайбы Овечкина, сопроводив его аплодисментами и подписью: «Что за сцена!» Он добавил эмодзи с аплодисментами, подчеркивая свое восхищение.

    Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». Команде осталось сыграть шесть матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

    Коментарии (29)
    5 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота

    Овечкин отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче НХЛ

    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота
    @ Joel Marklund\Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это в матче против «Чикаго Блэкхокс».

    Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», не стал забивать свою рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, передает РИА «Новости». В матче против «Чикаго Блэкхокс» он оформил дубль, повторив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки – 894 шайбы за карьеру в НХЛ.

    Овечкин отметил, что у него была отличная возможность забить на последних минутах, получив хороший пас от партнера по команде. «У меня были хорошие шансы на последних минутах. Строум отдал мне хороший пас, но до этого я сказал Карбери, что не хочу забрасывать в пустые ворота», – заявил Овечкин.

    В нынешнем сезоне «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести шесть матчей. Следующую игру команда сыграет 6 апреля на выезде против «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча запланировано на 19.30 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, в матче против «Чикаго Блэкхокс».

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании его рекорда по количеству шайб.

    Сам Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки в своей гонке за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Коментарии (10)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    6 апреля 2025, 21:24 • Новости дня
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

    На церемонии в честь Овечкина по случаю установления нового рекорда по числу шайб, забитых одним игроком в НХЛ на протяжении карьеры, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его за годы спортивной карьеры.

    Овечкин отметил, что успех в хоккее – это результат командной работы, и подчеркнул вклад тренеров, фанатов и всей организации «Кэпиталз». Особенные слова благодарности он адресовал своему соотечественнику Илье Сорокину, позволившему ему забросить рекордную шайбу, сообщает РИА «Новости».

    «Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация – все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, русские! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», – сказал Овечкин.

    В воскресенье Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

    Коментарии (32)
    5 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки

    Мировые СМИ признали величие Овечкина после повторения рекорда Гретцки в НХЛ по голам

    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Западные СМИ назвали Овечкина величайшим хоккейным снайпером и отметили историческое значение достижения.

    Овечкин покорил вершины хоккейного мира, повторив снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль, доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сравнявшись с Гретцки.

    Это достижение стало результатом многих лет упорной работы и настойчивости, что заставило зарубежные СМИ признать Овечкина величайшим хоккейным снайпером в истории, сообщает ТАСС.

    Овечкин заявил на пресс-конференции, что до сих пор не может поверить в свое достижение, его переполняют эмоции. Он выразил благодарность Гретцки за поддержку и советы, которые тот давал ему на протяжении карьеры. Овечкин отметил, что без помощи товарищей по команде и тренеров он бы не смог достичь такой вехи. Также он подчеркнул важность этого момента для его семьи, которая следила за игрой с трибун.

    Американские и канадские издания восхищаются стилем Овечкина, который отличается «грубой силой» и «неудержимым ударом».

    Washington Post подчеркивает, что Овечкин заслужил свое место в истории задолго до повторения рекорда. «Должно быть ясно, что Овечкин завоевал статус величайшего хоккейного снайпера, – и сделал это задолго до того, как повторил рекорд», – пишет газета.

    Канадский журнал Hockey News указывает на другой уникальный рекорд Овечкина, который уже брал верх над Гретцки в прошлом: «Первый гол был забит через четыре минуты после начала… это 40-й гол Овечкина в этом году, 14-й раз, когда он достиг этой отметки за свою 20-летнюю карьеру. У него больше всего сезонов с 40 голами в истории НХЛ, это положило конец паритету с 12 сериями Гретцки в прошлом году».

    Британская Daily Mail и ирландская Irish Star отмечают, что достижение Овечкина стало событием, которое запомнится навсегда, подчеркивая его вклад в развитие хоккея.

    Ирландская газета Irish Star отмечает, что достижение Овечкина становится еще более впечатляющим, если иметь в виду то, что в конце прошлого года он восстанавливался после перелома левой малоберцовой кости.

    Гретцки также высказал свое удовлетворение, говоря, что Овечкин вдохновил многих молодых игроков, особенно в России, и продолжает вносить огромный вклад в мировую хоккейную сцену. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс», и Овечкин имеет шанс установить новый рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, и стал вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    При этом Александр Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс», хотя у него была возможность сделать это.

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    Коментарии (9)
    6 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

    Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ

    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который был лидером по заброшенным шайбам.

    Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил 895-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Этот гол, который был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», позволил Овечкину обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

    На момент установления рекорда Овечкину 39 лет, и он провел 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же, сколько и Гретцки. Однако Александр сумел забросить на одну шайбу больше, чем его знаменитый предшественник, тем самым став единоличным лидером по количеству голов в истории лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

    Коментарии (21)
    7 апреля 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу шайб в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отметив его вклад в хоккей.

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Овечкин обошел легендарных мастеров по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    «В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – отметил президент.

    «Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в поздравлении Путина.

    Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки в НХЛ
    Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, в матче против «Чикаго Блэкхокс», став вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    Овечкин догнал канадского легендарного хоккеиста Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, достигнув отметки в 894 забитые шайбы, передает РИА «Новости».

    Во время матча против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин отметился двумя голами. Таким образом, российскому хоккеисту понадобилось 1486 матчей, чтобы повторить достижение Гретцки, который забросил 894 шайбы за 1487 матчей.

    Уэйн Гретцки присутствовал на матче и заметил, что его дед, который был русского происхождения, был бы рад, если бы рекорд по голам в НХЛ побил российский хоккеист.

    Ранее национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    До этого лига обновила свой логотип в соцсетях, добавив изображение Александра Овечкина, символизирующее его погоню за рекордом самого результативного снайпера НХЛ Уэйна Гретцки.

    Коментарии (17)
    6 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Гретцки пообещал Овечкину машину за 900 шайб в НХЛ

    Гретцки предложил Овечкину автомобиль за достижение 900 шайб в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Уэйн Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

    Уэйн Гретцки, бывший рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб, заявил о намерении подарить машину российскому нападающему Александру Овечкину, если тот достигнет отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах, передает РИА «Новости». Гретцки сделал это заявление во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы, что позволило россиянину установить новый рекорд лиги.

    Во время прошедшей в воскресенье игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отличился голом на 28-й минуте, несмотря на то что «Вашингтон Кэпиталз» уступили со счетом 1:4. Этот гол стал 895-й заброшенной шайбой для Овечкина в регулярных сезонах, что превзошло прежнее достижение Гретцки.

    Гретцки отметил, что это событие является одним из самых значимых в истории хоккея, и добавил: «Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину». Овечкин, в свою очередь, пообещал постараться достигнуть этого показателя. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» остается действительным до конца следующего сезона.

    После того как хоккеист Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

    Коментарии (3)
    7 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Американское посольство поздравило Овечкина с рекордом НХЛ

    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ

    Американское посольство поздравило Овечкина с рекордом НХЛ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом в НХЛ, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметило его значимость для болельщиков обеих стран.

    Посольство США в России в своем Telegram-канале выразило поздравления россиянину Александру Овечкину, капитану хоккейного клуба «Вашингтон».

    «Вчера Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив свой 895-й гол и превзойдя рекорд великого Уэйна Гретцки. Это достижение – гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея», – говорится в сообщении американского посольства.

    В посольстве отметили, что хоккей давно стал мостом между Россией и США. Дипломаты подчеркнули важность российского вклада в НХЛ и влияние американских тренеров на развитие хоккея как вида спорта. «Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды», – указали в дипмиссии.

    Дипломаты также выразили радость по поводу не только рекорда Овечкина, но и значимости спорта как средства для взаимопонимания. Они пожелали Александру Овечкину дальнейших успехов в карьере.

    В воскресенье, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», российский хоккеист забросил шайбу, которая сделала его абсолютным рекордсменом НХЛ по числу голов, обойдя Уэйна Гретцки с 895 забитыми шайбами на счету.

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина.

    Нападающий и капитан «Вашингтона» стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Гретцки признался, что его дед был бы рад рекорду Овечкина

    Tекст: Ирма Каплан

    Обладатель рекорда НХЛ в 894 гола канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался: его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел Александр Овечкин.

    Легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки заявил: его дед был бы рад узнать, что Овечкин побьет рекорд, передает «Матч ТВ».

    «Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд, так что он молодец», – сказал канадский хоккеист.

    Он припомнил случай, когда Овечкин забил 798 голов и переживал из-за нескольких матчей без забитых шайб. Гретцки тогда посоветовал российскому коллеге расслабиться, уверяя того, что скоро он дойдет до 900 голов.

    Канадский хоккеист подчеркнул, что впечатлен способностью Овечкина забивать голы в свои 39 лет. Он провел параллель между россиянином и канадским нападающим Горди Хоу, который в 50 лет забил 20 голов в НХЛ.

    Он выразил уверенность, что Овечкин продолжит играть в НХЛ еще несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые СМИ признали величие Овечкина после того, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс», доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с Уэйном Гретцки и став вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    При этом сообщалось, что Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»
    Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»
    @ Geoff Burke/Imagn Images/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Мировые СМИ отметили, что он «совершил невозможное».

    Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обойдя по количеству голов легендарного канадца Уэйна Гретцки. 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу, став единоличным рекордсменом лиги. Это достижение получило широкий отклик в мировых СМИ, которые акцентировали внимание на значимости события и личной истории спортсмена, отмечает ТАСС.

    Шведская газета Expressen отметила, что Овечкин совершил «невозможное». «Овечкин совершил невозможное, побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ».

    Газета The Guardian подчеркнула, что Овечкин достиг рекорда раньше, чем кто-либо мог ожидать.

    The Washington Post подчеркнула его уникальные способности снайпера: «С помощью ослепительного кистевого броска абсолютная икона «Вашингтона» забросила шайбу в ворота Сорокина». Издание также заметило, что приезд Овечкина в Вашингтон полностью изменил отношение города к спорту.

    Reuters выпустило материал с заголовком «От трагедии до триумфа. Овечкин оставляет после себя наследие», в котором вспомнило, что Овечкин в десятилетнем возрасте пережил гибель старшего брата в автокатастрофе. Большинство СМИ акцентировали внимание на том, что во время чествования россиянин особое внимание уделил семье.

    Канадский портал Sportsnet обратил внимание на символизм и эмоциональность момента, когда Овечкин отметил свой рекорд, прокатившись по льду на животе. «Именно в этом и заключалась эта погоня – в волне радости, которая прокатилась по арене и за ее пределами, по всей игре, навсегда измененной номером 8».

    Французская газета L'Equipe напомнила о препятствиях, таких как локауты и пандемия, которые могли помешать Овечкину достичь цели раньше. Также газета напомнила, что Овечкин преодолел отметку в 40 голов в этом сезоне, несмотря на травму, заставившую его пропустить 16 матчей.

    Испанская Marca, которая редко освещает хоккейные новости, назвала рекорд «чудом Овечкина» и заявила, что россиянин достиг Эвереста.

    Сам Овечкин выразил благодарность своему одноклубнику Никласу Бэкстрему, сыгравшему ключевую роль в его успехе. Он признался, что испытал сильные эмоции, увидев шведского напарника после исторической шайбы, и отметил, что они поддерживают друг друга с момента начала совместной игры в 2007 году, передает РИА «Новости».

    «Когда я увидел Ники, мне захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, и мы выросли вместе», – отметил он.

    Бэкстрем также признался в эмоциональности момента.

    Овечкин и Бэкстрем вместе играли за «Вашингтон Кэпиталз» и московское «Динамо» во время локаута в НХЛ. В последние годы Бэкстрем восстанавливается после тяжелой травмы бедра, в ноябре 2023 года он временно приостановил карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    6 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Захарова похвалила рекорд Овечкина в НХЛ

    Захарова назвала красивым снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый снайперский рекорд в НХЛ. «Во-первых, это красиво», – написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив кадры из матча, где Овечкин забивает рекордную шайбу.

    В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя предыдущий рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки.

    Российский хоккеист поблагодарил всех своих соотечественников, команду и семью за поддержку.

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    6 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина

    Останкинская башня отметила рекорд Овечкина, высветив число 895 в честь его голов

    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина
    @ Игорь Лазорин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Цифра 895 зажглась на Останкинской телебашне в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА «Новости». Этот рекорд ранее считался вечным и принадлежал канадцу Гретцки с показателем 894 шайбы.

    Овечкин достиг отметки 895 голов в воскресенье, забросив шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на личный успех, его команда «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 1:4. Этот гол стал 39-летнему хоккеисту 895-м в его карьере, которая охватывает 1487 матчей в НХЛ.

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    5 апреля 2025, 16:09 • Новости дня
    НХЛ аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Овечкина

    НХЛ аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Овечкина против «Блэкхокс»

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная хоккейная лига разрешила аккредитацию российским журналистам на матч Александра Овечкина, где он может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

    Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли объявил, что лига допускает аккредитацию российских журналистов для освещения матча, в котором Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это важное событие станет исключением из правила, введенного в марте 2022 года, когда аккредитации для российских СМИ были приостановлены из-за ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    В ночь на субботу, по московскому времени, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3. Александр Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 894 шайбы за карьеру, что позволило ему повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Для достижения этого результата Овечкину понадобилось 1486 матчей.

    Ранее Дэйли заявлял порталу Сhampionat.com, что аккредитации для российских журналистов не выдавались с марта 2022 года. Однако для матча, в котором Овечкин имеет шанс побить исторический рекорд, было сделано исключение.

    «Да, мы аккредитовываем ряд российских СМИ для освещения этого события», – подтвердил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Александра Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах.

    Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня.

    Сам Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это в матче против «Чикаго Блэкхокс».

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    5 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки

    Россияне написали более 25 тыс. писем Овечкину в преддверии рекорда Гретцки

    Tекст: Евгения Караваева

    Более 25 тыс. писем поддержки поступили от россиян для Александра Овечкина в рамках проекта, посвященного его достижению рекорда Гретцки.

    Более 25 тыс. писем со словами поддержки оставили болельщики российского хоккеиста Александра Овечкина, передает РИА «Новости».

    На платформе «Яндекс Маркета» любой желающий может написать слова поддержки для Овечкина. Лучшие из этих сообщений обещают разместить на сувенирной продукции, такой как клюшка и шапка, которые планируется вручить хоккеисту. Также сообщения будут отображены на уличных инсталляциях в Москве.

    Представители «Яндекс Маркета» отметили, что за первую неделю апреля количество поисковых запросов с именем Овечкина на их площадке возросло в семь раз. Это обусловлено тем, что Александр Овечкин приближается к рекорду голов, установленному Гретцки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время, Уэйн Гретцки признался, что его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел Александр Овечкин.

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