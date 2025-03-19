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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    10 комментариев
    19 марта 2025, 12:16 • Новости дня

    Минспорт занялся организацией матчей между НХЛ и КХЛ

    Министерство спорта РФ приступило к подготовке матчей между игроками НХЛ и КХЛ в России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство спорта РФ активно работает над организацией матчей между КХЛ и НХЛ, получив поддержку лидеров России и США, заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

    По его словам, Министерство спорта России начало работу по организации матчей между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

    По словам Дегтярева, идея организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ уже находится в стадии проработки. «Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу», – отметил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах, а также сообщалось, что звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию.

    18 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин заявил, что президент России Владимир Путин спас жизнь Дональду Трампу, поддержав Камалу Харрис на выборах президента США.

    На пресс-конференции Дугин выразил мнение, что если бы Владимир Путин открыто поддержал Трампа, то последний подвергся бы серьезной опасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», – отметил Дугин, добавив что это «абсолютно правильный ход настоящего стратега».

    Философ подчеркнул, что Трамп должен быть благодарен Путину за такой шаг.

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис.

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    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Коментарии (26)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп поручил пересмотреть санкции из-за угрозы доллару

    Бессент: Трамп поручил пересмотреть санкции из-за угрозы доллару

    Трамп поручил пересмотреть санкции из-за угрозы доллару
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть санкции, считая их угрозой для роли доллара в мировой экономике, сообщил министр финансов Скотт Бессент.

    Бессент в интервью Fox Business пояснил, что Трамп считает нынешние санкции, которые он назвал «ленивыми», подрывающими роль доллара как мировой резервной валюты, передает ТАСС.

    Министр отметил, что «люди отказываются от доллара», что требует перехода к «максимально действенным санкциям». По его словам, на протяжении длительного времени применялись неэффективные меры, которые не укрепляли экономическую позицию США.

    Глава Минфина также отметил, что рестрикции предыдущей администрации Джо Байдена были малоэффективными в отношении России, так как Байден опасался влияния на цены на энергоносители в США. Бессент оценил эффективность санкций демократов на шесть из десяти, подчеркнув, что Трамп поручил при необходимости ужесточить их до десяти из десяти.

    Ранее США выразили готовность ввести самые жесткие санкции против России.

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    19 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»

    Захарова ответила на слова Зеленского «мы не салат и не компот»

    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы. Она указала, что киевский режим похож на то, во что превращается еда после процесса переваривания.

    Захарова отметила, что в данном случае Зеленский говорит правду. «Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – заявила Захарова в Telegram.

    Во вторник состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Комментируя их, британский аналитик Майкл Кларк напомнил о дипломатической пословице: «Если вы не за столом, вы в меню». По его мнению, в данном случае «в меню» оказалась Украина. На его слова отреагировал Зеленский. Глава киевского режима с возмущением сказал, что Украина – «не салат и не компот», чтобы оказаться «в меню» у России.

    Зеленский и прежде на посту украинского лидера произносил фразы, которые позднее ему не раз с насмешкой припоминали. Так, еще в начале президентского срока он пытался убедить членов полка «Азов» (признан в России террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ, он рассерженно заявил: «Я не лох».

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    18 марта 2025, 19:23 • Новости дня
    Захарова возмутилась выдвижением Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

    Захарова раскритиковала выдвижение Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

    Захарова возмутилась выдвижением Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу выдвижения Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, учитывая нацистское прошлое ее деда.

    Она выразила недоумение по поводу того, что внучка человека, связанного с нацистской идеологией, может занять пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в год 80-летия Великой Победы, передает ТАСС.

    «Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», – подчеркнула Захарова.

    Правительство Германии намерено предложить кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 годы. Эту информацию подтвердило агентство DPA, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Ожидается, что Генассамблея изберет Бербок в июне, а в сентябре она заступит на новую должность.

    На данный момент Бербок исполняет обязанности министра иностранных дел Германии. В мае она планирует представить свою рабочую программу в Нью-Йорке. По данным агентства DPA, ее избрание считается формальностью. В правительстве ФРГ считают, что назначение Бербок станет показателем приверженности Германии принципам ООН.

    Коментарии (30)
    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

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    18 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

    Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

    После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

    Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    18 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    Путин усомнился в обоснованности названия «большая семерка» для G7
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, выразил удивление по поводу названия G7 «большой семеркой», отмечая, что страны этой группы «на карте не видно».

    «Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», – приводит его слова ТАСС.

    Рост ВВП стран G7 в 2024 году составил лишь 1,9%, а у стран БРИКС – 4,9%, в России два года подряд – 4,1%, подчеркнул президент.

    Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – с 1976 года) с 1997 года.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

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    18 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Комик Останин заявил, что не пытался никого оскорбить
    Комик Останин заявил, что не пытался никого оскорбить
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанный стендап-комик Артемий Останин сообщил на допросе в Следственном комитете, что не собирался никого оскорблять в ходе своего выступления.

    «У меня не было целью оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием. Тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе», – сказал Останин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Москве.

    Юморист принес свои извинения.

    Напомним, в отношении Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Через некоторое время он был задержан. По версии СК, в ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц.

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    19 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Диверсантов в российской форме уничтожили под Селидово

    Российские военные в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ под Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Селидово на Украине русские бойцы уничтожили диверсантов в российской форме, у которых в носках были спрятаны флаги Украины и Евросоюза, что, по словам офицера, свидетельствует о попытке пиар-акции.

    В районе города Селидово в Донецкой народной республике были уничтожены диверсанты Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что диверсанты, переодетые в российскую форму, были нейтрализованы русскими бойцами. Эти группы пытались проникнуть на позиции российских войск, но были остановлены плотным огнем.

    «Богдан» сообщил, что при обыске тел диверсантов были обнаружены флаги Украины и Европейского союза, спрятанные в носках. Это вызвало у бойцов подозрения в том, что целью диверсантов могла быть организация пиар-акции. По его словам, такие группы обычно стараются сделать фотографии или видео на территории, чтобы показать свое присутствие, однако в этом случае попытка закончилась неудачей.

    Командир подчеркнул, что противник регулярно пытается использовать такие маневры, но на этот раз их намерения были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали украинских солдат в форме бойцов Вооруженных сил России в Курской области. Украинские военные использовали российскую форму для проведения диверсий. На Украине в Часовом Яре украинские военные выдавали себя за мирных жителей.

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    18 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Мантуров: Renault должна выполнить условия для возвращения в капитал «АвтоВАЗа»
    Мантуров: Renault должна выполнить условия для возвращения в капитал «АвтоВАЗа»
    @ Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Renault может вернуться в капитал «АвтоВАЗа», если выполнит определенные условия.

    Мантуров заявил, что среди них – поставка комплектующих и поддержание системы цифрового управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что в подписанном договоре о выходе из капитала Renault такая опция была предусмотрена, однако пока неизвестно, рассматривается ли вопрос возвращения бывшего акционера. По словам Мантурова, важно выяснить, были ли выполнены условия, на которых основан данный опцион.

    Мантуров подчеркнул, что необходимо спросить у «АвтоВАЗа», исполнила ли компания Renault свои обязательства. В случае, если Renault пожелает вернуться, будет обсуждаться также вопрос инвестиций, которые государство осуществило за это время.

    Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о потенциальной возможности вернуть Renault в капитал «АвтоВАЗа», отметив, что конкретные переговоры с французским автоконцерном пока не ведутся.

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    18 марта 2025, 13:22 • Новости дня
    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков

    Политолог Шеслер: Власти Украины используют женщин-штурмовиков в идеологических целях

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В украинской армии создают женские подразделения по двум причинам. Первая – идеологическая: якобы даже «слабый пол» идет воевать. Вторая – заполнить ряды ВСУ на фоне роста числа дезертиров. При этом среди женщин есть одурманенные пропагандой, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском (Покровском).

    «Женщин, которые служат в ВСУ, достаточно много. По данным минобороны Украины, речь идет о 70 тыс. украинок, из них порядка 5,5 тыс. находятся на передовой. Причем примерно 10 тыс. прошли в украинскую армию через добровольный набор, а это около 25% от всех обратившихся в центры рекрутинга», – привела данные политолог Лариса Шеслер.

    Мотивацию женщин она объясняет следующими факторами: «Во-первых, они могут быть одурманены пропагандой. Во-вторых, вероятно, хотят отомстить за близких. Наконец, в условиях огромной безработицы служба в ВСУ оказывается для некоторых выходом из ситуации, поскольку относительно неплохо оплачивается», – уточнила собеседница.

    По ее словам, подавляющее большинство из 70 тыс. занимает «бюрократические должности»: в частности, они ведут документацию. Тем не менее немалое количество служит снайперами – их замечали, например, в Авдеевке, а также штурмовиками, в том числе в группе «Скала» на Красноармейском направлении. В штурмовых отрядах можно встретить и женщин – бывших заключенных.

    «В украинскую армию идут преступницы, которые обвиняются в торговле наркотиками, в уголовных преступлениях, в насильственных действиях. Их сравнительно немного», – добавила Шеслер. По ее словам, женские подразделения создаются в ВСУ по двум причинам. Первая задача – идеологическая. «Украинское руководство пытается показать, что даже "слабый пол" идет воевать», – отметила эксперт.

    Вторая – заполнить ряды армии. «На Украине одна из проблем – это нехватка личного состава. В стране заведено, по разным оценкам, от 100 до 250 тыс. уголовных дел по дезертирству. Женщины-штурмовики, как считают киевские власти, могут решить локальные проблемы. Однако на деле – едва ли им это по силам», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что подразделение украинских женщин-военнослужащих из состава 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» было ликвидировано в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По данным собеседников издания, погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским штурмовым отрядом был уничтожен и экипаж, пытавшийся доставить их на позиции.

    Пленная из полка ВСУ «Скала» Галина Казымова рассказала, что количество личного состава женского штурмового подразделения, действующего на Красноармейском направлении, составляет порядка 100 человек. По ее словам, подготовка личного состава практически не проводилась, поскольку ответственные за обучение постоянно находились под действием наркотических веществ. Казымова – бывшая заключенная.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    18 марта 2025, 14:21 • Новости дня
    Глава «Росатома» назвал условия включения ЗАЭС в энергосистему России
    Глава «Росатома» назвал условия включения ЗАЭС в энергосистему России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что для включения Запорожской АЭС в энергосистему России требуется значительная работа и стопроцентные гарантии безопасности объекта.

    Лихачев заявил о предстоящей работе для включения ЗАЭС в энергосистему России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что процесс потребует стопроцентных гарантий безопасности ядерного объекта.

    Лихачев подчеркнул, что ЗАЭС станет полноценным участником российской энергосистемы только после завершения необходимых работ.

    Он также добавил, что переход к эксплуатации станции в составе энергосистемы России возможен лишь после достижения полной уверенности в безопасности объекта.

    Напомним, 1 марта на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе новой команды три инспектора, маршрут перемещения экспертов впервые пролегал через территорию России.

    До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции. Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.

    Коментарии (4)
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