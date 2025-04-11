Тегеран заявил о готовности защищаться в случае нападения

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Иран никогда не инициирует военные действия, но готовится защищаться, если на него нападут, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что «если они [США] собираются развязать войну против нас, естественно, на полную мощность будем защищаться и реагировать».

Он также добавил, что Иран открыт к диалогу, но только на тех условиях, когда его достоинство будет соблюдено и ни одна из его красных линий не будет пересечена. Несмотря на опасения, Иран не боится переговоров, подчеркнул Джалали.

Иран в настоящее время ведет непрямые переговоры с США, объясняя это прошлым негативным опытом прямых переговоров, когда условия, согласованные ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), не были выполнены. Джалали пояснил, что стороны должны совместно найти «горизонт для достижения договоренностей».

Первый раунд консультаций между Ираном и США состоится 12 апреля в Омане. Основными переговорщиками выступят министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник от США Стивен Уиткофф.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием делегаций США и Ирана, запланированное на 12 апреля в Омане, не будет носить формат «переговоров», а станет лишь «встречей».

Ранее на этой неделе Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.

Газета Politico назвала переговорщиков России и Ирана одними из самых сложных в мире.