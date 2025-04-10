Израиль подтвердил переговоры с Турцией в Азербайджане по Сирии

Моди раскритиковал Сталина за английский язык в письмах

Моди обострил языковой конфликт между севером и югом Индии

Tекст: Ирма Каплан

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в минувшие выходные в очередной раз обострил давний языковой спор между севером и югом страны, раскритиковав правящую партию Тамилнада «Дравида Муннетра Кажагам» (DMK) и главу штата Мутхувела Карунанидхи Сталина за использование английского языка в официальной переписке, сообщил телеканал Al Jazeera.

Словесная перепалка между Нью-Дели и Ченнаем, столицей Тамилнада, переросла в серию уличных протестов и обвинений в том, что правительство Моди сдерживает выделение средств на образование. На фоне долгой истории выступлений против хинди в штате Сталин выступил со зловещими предупреждениями.

«Я предупреждаю [правительство Моди], не бросайте камни в пчелиный улей. Не пытайтесь узреть уникальный боевой дух тамилов», – сказал Сталин в феврале на государственном мероприятии.

Проблема южного штата Тамилнад с 1968 года заключается в Национальной политике Индии в области образования, которую обновили в 2020 году. Первоначально она предусматривала трехъязычную формулу обучения: в штатах на севере Индии, говорящих на хинди, в школах было введено обязательное преподавание хинди, английского и индийского языков. В штатах, где не говорят на хинди, преподавали местный язык, хинди и английский.

Идея правительства заключалась в том, чтобы хинди стал связующим звеном для населения страны. После пересмотра реформы в 2020 году образовательная политика сохранила трехъязычную формулу, но предоставила регионам больше гибкости в выборе трех языков, при этом хотя бы два из них должны быть родными для Индии. Хинди не обязательно должен быть одним из языков.

Но и это не устроило Тамилнад, выступающий за свою самобытность, в том числе языковую. В отличие от остальной части страны, он изначально никогда не принимал формулу трех языков: в школах штата всегда преподавались только два языка – тамильский и английский.

Лидеры DMK, включая главного министра Сталина, утверждают, что Нью-Дели использует образовательную политику для давления на штат и сдерживания финансирования образовательных программ, чем серьезно вредит системе. Уровень грамотности в Тамилнаде превышает средний по стране и составляет более 82%.

Министр образования Дхармендра Прадхан ранее заявлял, что правительство выделит Тамилнаду более 2 тыс. крорских рупий ($232 млн) на образование в рамках программы центрального правительства для обеспечения всеобщего школьного образования. Прадхан настаивал на том, что Тамилнад должен внедрить нацполитику в области образования и ее трехъязычную формулу, если хочет получить средства.

Профессор языка хинди из университета Дели Апурвананд отметил, что правительство Моди рассматривает хинди как оружие в усилиях по созданию уникальной культурной идентичности Индии, отвергая разнообразные практики, которые формировали ландшафт страны на протяжении веков.

Его коллеги-лингвисты не видят в усилиях Сталина и штата Тамилнад резона в попытках сохранить тамильский язык. Он используется все реже и в основном в политической среде, а когда речь заходит о школьном образовании, в стране есть запрос на английский как международный, универсальный язык.

«Язык – это игра власти. И когда речь идет об игре, о коммуникации нет и речи. Мы не говорим об улучшении коммуникации. Мы говорим о возможности навязывать свой код. Мол, ты не знаешь этого языка, следовательно, у тебя меньше власти, чем у меня. Речь идет о власти», – отметила лингвист, автор книг об эволюции языков на протяжении поколений в Южной Азии Пегги Мохан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Моди в ходе первой сессии саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели в 2023 году использовал табличку с надписью «Бхарат» вместо привычного «Индия». Тогда мировые СМИ решили, что страну переименуют и будут называть на хинди.