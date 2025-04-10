Израиль подтвердил переговоры с Турцией в Азербайджане по Сирии

  • Новость часаАлиев заявил о провале попытки госпереворота в Азербайджане
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    Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем
    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области
    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу
    Познер рассказал о своих чувствах из-за проверки Урганта на иноагента
    Объявлены форматы шествия «Бессмертного полка» на День Победы
    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»
    Будущий кабмин ФРГ пообещал урезать пособия беженцам с Украины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    26 комментариев
    10 апреля 2025, 17:48 • Новости дня

    Израиль подтвердил переговоры с Турцией в Азербайджане по Сирии

    Канцелярия Нетаньяху подтвердила переговоры в Азербайджане с представителями Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Офис Нетаньяху подтвердил, что израильская делегация встретилась с турецкой по сирийскому вопросу в Азербайджане, который выступил официальным посредником между двумя странами.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что представители Израиля и Турции накануне провели прямые переговоры в Азербайджане на фоне напряженности в Сирии, сообщает израильский телеканал 14.

    «По указанию премьер-министра делегация по вопросам политики и безопасности во главе с начальником штаба национальной безопасности Цахи Ханегби и при участии высокопоставленных представителей министерства обороны и служб безопасности встретилась вчера вечером (в среду) с турецкой делегацией», – говорится в сообщении канцелярии.

    Израиль также выразил благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву за организацию переговоров, в ходе которых каждая сторона представила свои интересы в Сирии. Было решено продолжить диалог в целях поддержания стабильности в сфере безопасности.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили Сирии ударом в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска Джарамане, для чего ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.

    До этого в феврале глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что новые сирийские власти являются «исламистами и джихадистами», но пытаются вести себя вежливо, чтобы легитимизироваться. Израильские ВВС атаковали склад оружия ХАМАС в Дейр-Али, который предназначался для атак на ЦАХАЛ.

    9 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта

    Украина объявила в розыск находящегося на МКС космонавта Зубрицкого

    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно попытался вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».

    Украинский территориальный центр комплектования не смог вручить повестку Алексею Зубрицкому, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Как отмечает издание, имя российского космонавта и участника нынешней миссии на МКС Алексея Зубрицкого недавно появилось в украинской базе лиц, обвиняемых в дезертирстве и госизмене. 

    Алексею Зубрицкому 32 года. В свое время он служил в Военно-воздушных силах Украины, пилотировал штурмовики и в 2013 году вошел в состав авиационного подразделения 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. После воссоединения Крыма с Россией он принял решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ, где его карьера стремительно пошла вверх.

    С 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в гвардейском истребительном авиаполку в Миллерово (Ростовская область), а затем, до 2018 года, был старшим летчиком в штурмовом авиаполке, базирующемся в Приморско-Ахтарске на Кубани.

    В 2018 году он стал кандидатом в отряд космонавтов-испытателей, а 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на орбиту на борту «Ракеты Победы» — запуск был приурочен к 80-летнему юбилею Великой Победы. Стыковка с Международной космической станцией прошла успешно. Этот экипаж также доставил на МКС копию Знамени Победы.

    Украинские власти обратили внимание на Зубрицкого только этой весной: суд в Киеве вынес заочный приговор – 15 лет заключения, конфискация имущества и обвинение в государственной измене.

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    10 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Тело напавшего на пост ДПС преступника выставили на площади Ачхой-Мартана

    Тело напавшего на пост ДПС подростка выставили на городской площади в Чечне

    Тело напавшего на пост ДПС преступника выставили на площади Ачхой-Мартана
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

    На площади города Ачхой-Мартан в Чечне было выставлено на всеобщее обозрение тело 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, который, как сообщают региональные власти, напал на пост сотрудников ДПС, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Как сообщает канал, бездыханное тело подростка лежит, вероятно, напротив жилых домов, мимо него проезжают автомобили.

    Кроме того, тело Хумашева было размещено на городской площади у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат – сила». Его окружило множество людей, по информации СМИ, среди них присутствуют и родственники подростка. В толпе также были замечены несколько полицейских.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Чечне, в результате которого погиб полицейский.

    Кадыров сообщил о причастности гражданина Украины к этому нападению. Полицейский, раненый при нападении на посту ДПС в Чечне, умер от полученных ранений, а глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    10 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Из Курской области эвакуировали более 10 тыс. тел военных ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие начали эвакуацию тел украинских солдат из приграничных районов Курской области, о чем сообщили в силовых структурах. Счет погибших идет на десятки тысяч.

    Российские военные начали эвакуацию тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, передает ТАСС.

     По данным источника в российских силовых структурах, количество эвакуированных тел исчисляется десятками тысяч.

    Представитель силовых структур отметил, что Киевский режим не предпринимал попыток эвакуировать погибших украинских военнослужащих, многие из которых скончались от ранений, оставленные своими товарищами. Российские бойцы проводят операции по эвакуации тел в рамках стабилизации обстановки в приграничных районах.

    Накануне ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов. Ранее российские войска освободили Гуево в Курской области. До этого стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    9 апреля 2025, 20:48 • Новости дня
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Брюссель оказал давление на президента Сербии Александра Вучича, требуя исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства, формирование которого намечено на следующую неделю.

    Как уточнил сербский источник, давление на Вучича усиливается, чтобы Вулин не вошел в кабинет министров, который будет сформирован на следующей неделе. Источник отметил, что это давление исходит непосредственно из Брюсселя, передает ТАСС.

    В марте Александар Вучич предупредил о риске переворота в Сербии.

    Ранее замглавы сербского правительства Александар Вулин сообщил о попытке Запада через протесты в Сербии сменить власть и ухудшить отношения с Россией. Вучич заявлял, что из-за независимой политики страны из-за границы вложено 3 млрд евро в попытки его свержения.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем

    Бессент предостерег Европу от торговли с Китаем

    Министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа может столкнуться с серьезными последствиями, если решит наращивать торговые отношения с Китаем, заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Reuters.

    Бессент заявил, что такой шаг сравним с «перерезанием себе горла», пишет Reuters. Эти слова прозвучали как ответ на предложение министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, который высказался за активизацию торговли с Китаем ради благосостояния ЕС.

    Однако Испания не намерена отказываться от своих планов. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас подчеркнул, что королевство будет стремиться к укреплению торговых связей с Китаем. Он заявил журналистам, находясь во Вьетнаме вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что «у нас прекрасные торговые отношения с Китаем, которые мы намерены не только сохранить, но и расширить».

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. Китай пообещал «бороться до конца» против тарифов США.

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    10 апреля 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области

    Депутат Колесник: Решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области

    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстонская инициатива, разрешающая военным топить «подозрительные» суда, может осложнить движение российского танкерного флота по Балтике. Кроме того, решение Таллина создает риски для Калининградской области, снабжение которой реализуется по морю. Это потребует четкого ответа со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Властям Эстонии следовало бы заняться разработкой инициатив, направленных на повышение уровня жизни собственных граждан. Но вместо этого они предпочитают нагнетать обстановку в Балтийском регионе», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Эстонский закон, разрешающий военным топить «подозрительные» суда, он иронично охарактеризовал «Фантомас разбушевался».

    На протяжении длительного времени в Таллине «прогревали» тему якобы угрозы со стороны Москвы. Парламентарий напомнил, что практически в каждом инциденте с повреждением подводной инфраструктуры виноватой пытались выставить Россию, но эти действия выглядели нелепо. «Фактически все дно Балтийского моря усеяно кабелями. Случаи с их обрывом происходят часто и неумышленно. Дело в том, что якорь судна тащат по грунту, чтобы он зацепился», – уточнил Колесник.

    Он подчеркнул: вина российской стороны в якобы «диверсиях» с подводными кабелями никогда не была доказана теми, кто громогласно озвучивал обвинения. На этом фоне решение разрешить эстонским военным топить суда вызывает ряд вопросов. «По каким критериям они станут определять, скажем, подозрительный танкер или нет? Как они собираются обосновывать свои предположения? Как будет проходить процедура потопления?» – рассуждает депутат.

    По его мнению, цель этого закона – психологически воздействовать на Москву. «Я думаю, что Таллин не самостоятельно разрабатывал инициативу», – считает парламентарий. Он напомнил о планах США ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    Собеседник допускает, что эстонская инициатива может осложнить движение танкерного флота по Балтике. «Поэтому следует подумать об организации их сопровождения военными кораблями», – акцентировал Колесник. Кроме того, решение Эстонии создает риски и для Калининградской области, снабжение которой происходит по морю. «Речь может пойти и о попытке блокады самого западного региона России. В Таллине должны понимать последствия такого шага», – заключил Колесник.

    Ранее эстонский парламент (Рийгикогу) принял законопроект, позволяющий военным применять силу против торговых судов в Балтийском море, которые представляют угрозу для нацбезопасности, передает «Интерфакс».

    Утверждается, что цель инициативы, ранее одобренной парламентским комитетом по гособороне, – защита инфраструктуры, армейских объектов, портов, оборудования или судов, оказывающих жизненно важные услуги. Эстонские военные получают право топить суда, которые, по их оценке, представляют опасность.

    Такие меры будут применять, только если предотвратить угрозу другими способами невозможно и если возможный урон от судна выше, чем ущерб от его крушения. В Таллине уверяют, что экипаж корабля будет заранее оповещен о действиях военных и эвакуирован, отмечает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    «Это даст нам возможность действовать не только в территориальных водах – то есть в 12 морских милях, которые у нас и у каждой страны отсчитываются от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне», – заявил Калев Стойческу, председатель комитета по национальной обороне. По его словам, Эстония в пресечении движения судов также будет «надеяться на сотрудничество с союзниками – Финляндией, Швецией, Латвией и другими странами».

    Напомним, в последнее время участились сообщения о разрывах кабелей в Балтийском море. Инциденты также затронули Германию, Швецию, Литву, Латвию и Финляндию. Представители стран НАТО обвиняли в этом Россию. При этом в ходе расследований специалисты не нашли доказательств того, что повреждения были результатом диверсий. Например, в Хельсинки сняли арест с танкера Eagle S.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов указывал, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства на Балтике.

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    10 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Моди раскритиковал Сталина за английский язык в письмах

    Моди обострил языковой конфликт между севером и югом Индии

    Моди раскритиковал Сталина за английский язык в письмах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил главу штата Тамилнад Мутхувела Карунанидхи Сталина в лицемерии, высмеяв его за использование английского в официальных письмах, несмотря на заявления о гордости тамильским языком.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в минувшие выходные в очередной раз обострил давний языковой спор между севером и югом страны, раскритиковав правящую партию Тамилнада «Дравида Муннетра Кажагам» (DMK) и главу штата Мутхувела Карунанидхи Сталина за использование английского языка в официальной переписке, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Словесная перепалка между Нью-Дели и Ченнаем, столицей Тамилнада, переросла в серию уличных протестов и обвинений в том, что правительство Моди сдерживает выделение средств на образование. На фоне долгой истории выступлений против хинди в штате Сталин выступил со зловещими предупреждениями.

    «Я предупреждаю [правительство Моди], не бросайте камни в пчелиный улей. Не пытайтесь узреть уникальный боевой дух тамилов», – сказал Сталин в феврале на государственном мероприятии.

    Проблема южного штата Тамилнад с 1968 года заключается в Национальной политике Индии в области образования, которую обновили в 2020 году. Первоначально она предусматривала трехъязычную формулу обучения: в штатах на севере Индии, говорящих на хинди, в школах было введено обязательное преподавание хинди, английского и индийского языков. В штатах, где не говорят на хинди, преподавали местный язык, хинди и английский.

    Идея правительства заключалась в том, чтобы хинди стал связующим звеном для населения страны. После пересмотра реформы в 2020 году образовательная политика сохранила трехъязычную формулу, но предоставила регионам больше гибкости в выборе трех языков, при этом хотя бы два из них должны быть родными для Индии. Хинди не обязательно должен быть одним из языков.

    Но и это не устроило Тамилнад, выступающий за свою самобытность, в том числе языковую. В отличие от остальной части страны, он изначально никогда не принимал формулу трех языков: в школах штата всегда преподавались только два языка – тамильский и английский.

    Лидеры DMK, включая главного министра Сталина, утверждают, что Нью-Дели использует образовательную политику для давления на штат и сдерживания финансирования образовательных программ, чем серьезно вредит системе. Уровень грамотности в Тамилнаде превышает средний по стране и составляет более 82%.

    Министр образования Дхармендра Прадхан ранее заявлял, что правительство выделит Тамилнаду более 2 тыс. крорских рупий ($232 млн) на образование в рамках программы центрального правительства для обеспечения всеобщего школьного образования. Прадхан настаивал на том, что Тамилнад должен внедрить нацполитику в области образования и ее трехъязычную формулу, если хочет получить средства.

    Профессор языка хинди из университета Дели Апурвананд отметил, что правительство Моди рассматривает хинди как оружие в усилиях по созданию уникальной культурной идентичности Индии, отвергая разнообразные практики, которые формировали ландшафт страны на протяжении веков.

    Его коллеги-лингвисты не видят в усилиях Сталина и штата Тамилнад резона в попытках сохранить тамильский язык. Он используется все реже и в основном в политической среде, а когда речь заходит о школьном образовании, в стране есть запрос на английский как международный, универсальный язык.

    «Язык – это игра власти. И когда речь идет об игре, о коммуникации нет и речи. Мы не говорим об улучшении коммуникации. Мы говорим о возможности навязывать свой код. Мол, ты не знаешь этого языка, следовательно, у тебя меньше власти, чем у меня. Речь идет о власти», – отметила лингвист, автор книг об эволюции языков на протяжении поколений в Южной Азии Пегги Мохан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Моди в ходе первой сессии саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели в 2023 году использовал табличку с надписью «Бхарат» вместо привычного «Индия». Тогда мировые СМИ решили, что страну переименуют и будут называть на хинди.

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    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    9 апреля 2025, 20:06 • Новости дня
    Мерц объявил о новых правилах получения гражданства Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Фридриха Мерца намерен изменить правила получения германского гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране до пяти лет.

    Новое правительство Германии намерено существенно изменить миграционную политику, передает ТАСС.

    Вероятный будущий канцлер страны, лидер ХДС Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине представил проект коалиционного договора, в котором подчеркивается необходимость реформы миграционных правил.

    Мерц заявил: «Мы изменим право на предоставление гражданства». Он особенно отметил, что возможность получения германского гражданства уже через три года проживания будет отменена. Согласно новым правилам, минимальный срок для получения немецкого паспорта составит пять лет.

    В марте Мерц обсудил со странами ЕС ужесточение миграционной политики.

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    9 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран

    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран.

    Решение касается более 75 стран, которые обратились к представителям США с целью переговоров по торговым вопросам, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Американский президент подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим принята 90-дневная пауза с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул президент США.

    Он отметил, что переговоры будут касаться торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин.

    Ранее администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

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