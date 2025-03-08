Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.11 комментариев
ПВО уничтожила пять украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях
Системы ПВО уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями
В Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников: три из них были перехвачены над Белгородской областью и два над Курской.
С 15.30 до 17.00 российские силы ПВО успешно нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Из них три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, а два – над Курской.
Эти действия предприняты в ответ на продолжающиеся атаки беспилотников, которые уже неоднократно создавали угрозу для безопасности регионов, граничащих с Украиной.
Беспилотники были замечены в воздушном пространстве, и оперативные действия ПВО позволили избежать возможных последствий их проникновения.
Ранее в субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью. А в ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.