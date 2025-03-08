ПВО уничтожила пять украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях

Системы ПВО уничтожили пять украинских дронов над Белгородской и Курской областями

Tекст: Мария Иванова

С 15.30 до 17.00 российские силы ПВО успешно нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Из них три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, а два – над Курской.

Эти действия предприняты в ответ на продолжающиеся атаки беспилотников, которые уже неоднократно создавали угрозу для безопасности регионов, граничащих с Украиной.

Беспилотники были замечены в воздушном пространстве, и оперативные действия ПВО позволили избежать возможных последствий их проникновения.

Ранее в субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью. А в ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.